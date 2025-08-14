USD 1.7000
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану

10:22 1614

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что реализация подписанных в Вашингтоне документов обеспечит России и Ирану значительные экономические выгоды. Об этом он сказал в интервью телеканалу Fox News.

По словам Пашиняна, соглашение предусматривает доступ Ирана к железнодорожной инфраструктуре от Персидского залива до Черного моря, что позволит наладить прямое железнодорожное сообщение между Тегераном и Москвой. Сейчас такого маршрута через Южный Кавказ нет.

«Если сосредоточиться на экономической стороне, то не только Армения, Азербайджан, США и Турция, но и Россия с Ираном получат очень важные и действительно ощутимые, фактически беспрецедентные выгоды», — подчеркнул Пашинян.

Он также добавил, что этот проект способен принести пользу и всему международному сообществу, укрепляя стабильность и безопасность.

Напомним, 8 августа в Вашингтоне лидеры Азербайджана и Армении Ильхам Алиев и Никол Пашинян в присутствии президента США Дональда Трампа подписали совместную декларацию из семи пунктов. Один из них предусматривает запуск Зангезурского коридора («Маршрута Трампа») в рамках разблокирования региональных коммуникаций. В тот же день министры иностранных дел двух стран парафировали соглашение об установлении мира и межгосударственных отношений.

