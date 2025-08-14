Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии

Распоряжением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменены должности 119 генералов, служащих в Командовании сухопутных войск, 31 генерала — в Командовании Военно-воздушных сил и 35 адмиралов — в Командовании Военно-морских сил.

Соответствующее решение опубликовано в Resmi Gazete.

Согласно распоряжению, советник министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова — Бахтияр Эрсай назначен командующим 1-м армейским корпусом, входящим в состав Командования сухопутных войск.

5 августа Б.Эрсаю было присвоено звание генерала армии. С 2022 года он занимает должность советника министра обороны Азербайджана.