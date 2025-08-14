USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии

10:28 948

Распоряжением президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана изменены должности 119 генералов, служащих в Командовании сухопутных войск, 31 генерала — в Командовании Военно-воздушных сил и 35 адмиралов — в Командовании Военно-морских сил.

Соответствующее решение опубликовано в Resmi Gazete.

Согласно распоряжению, советник министра обороны Азербайджана генерал-полковника Закира Гасанова — Бахтияр Эрсай назначен командующим 1-м армейским корпусом, входящим в состав Командования сухопутных войск.

5 августа Б.Эрсаю было присвоено звание генерала армии. С 2022 года он занимает должность советника министра обороны Азербайджана.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1509
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 518
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7448
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8927
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 831
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1617
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1193
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1098
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2079
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6713
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5164

ЭТО ВАЖНО

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1509
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 518
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7448
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8927
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 831
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1617
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1193
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1098
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2079
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6713
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5164
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться