В Польше задержали подростка, подозреваемого в надругательстве над памятником жертвам Волынской трагедии и других провокациях по заданию российских спецслужб с целью обострения отношений между Варшавой и Киевом. Об этом сообщают польские СМИ.

Официальный представитель МВД и администрации Польши Яцек Добжинский отметил, что несовершеннолетний размещал на зданиях и памятниках «бандеровские флаги и лозунги, пропагандирующие нацистскую идеологию».

«Свои действия он совершал на территории Вроцлава, Варшавы и в поселке Домостава. На прошлой неделе 17-летний парень осквернил памятник Волынской трагедии, нарисовав на нем флаг бандеровцев и надпись «Слава УПА (Украинская повстанческая армия)» на украинском языке», – уточнил Добжинский.

Он добавил, что в отношении подозреваемого сейчас ведутся процессуальные действия.

Полиция также сообщила о задержании двух 17-летних граждан Украины, которые, согласно материалам расследования, размещали флаги и «лозунги Степана Бандеры» на фасадах зданий и памятниках, посвященных жертвам Волынской трагедии.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что арестованный молодой человек обвиняется в диверсиях – нанесении враждебных надписей, попытках уничтожения или размещения оскорбительных изображений на памятниках, которые, по его словам, унижают достоинство поляков.

«Этот украинец был завербован иностранными спецслужбами», – указал Туск.

Он также отметил, что россияне нередко вербуют в Польше украинцев и белорусов, выплачивая им вознаграждение за проведение диверсий. По его словам, целью таких действий является не только подрыв стабильности, но и провоцирование конфликта между поляками и украинцами.