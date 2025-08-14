USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Азербайджанские коммандос на параде в Исламабаде

10:40 737

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в параде в Исламабаде, посвященном 78-й годовщине независимости Пакистана, сообщают пакистанские СМИ.

На торжественном марше Азербайджан представляют группа коммандос и оркестр Военного института имени Гейдара Алиева.

Кроме того, по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана фельдмаршала Асима Мунира в Исламабаде находится азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба генерал-полковником Керимом Велиевым.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1516
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 521
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7450
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8929
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 834
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1620
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1195
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1098
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2079
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6715
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

