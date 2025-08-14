Азербайджанские коммандос на параде в Исламабаде

Группа военнослужащих азербайджанской армии принимает участие в параде в Исламабаде, посвященном 78-й годовщине независимости Пакистана, сообщают пакистанские СМИ.
August 14, 2025
На торжественном марше Азербайджан представляют группа коммандос и оркестр Военного института имени Гейдара Алиева.
Кроме того, по приглашению главнокомандующего Сухопутными войсками Вооруженных сил Пакистана фельдмаршала Асима Мунира в Исламабаде находится азербайджанская делегация во главе с первым заместителем министра обороны — начальником Генерального штаба генерал-полковником Керимом Велиевым.