Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян

Российская армия ведет наступательные действия почти по всей линии фронта. Украинские войска пытаются сдержать продвижение, а на отдельных участках им удается контратаковать.

Согласно анализу американского Института изучения войны (ISW), Вооруженные силы Украины недавно добились успеха сразу на четырех направлениях в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Геолокационные кадры от 13 августа фиксируют продвижение украинских подразделений в центральной части Волчанска на северо-востоке Харьковской области. Успехи отмечены и на Лиманском направлении. Съемки от 12 августа подтверждают занятие позиций в юго-восточной части Редкодуба, расположенного севернее Лимана.

Кроме того, материалы, опубликованные 9 августа и геолоцированные 12 августа, свидетельствуют о продвижении ВСУ в северо-западной части Щербиновки, западнее Торецка. На Запорожском направлении кадры от 13 августа демонстрируют успехи украинских войск в южной части Степногорска, к западу от Орехова.

При этом российские силы также имеют территориальные достижения. Данные от 12 августа подтверждают их продвижение в центральной части Юнаковки на северо-востоке Сумской области. Кроме того, кадры от 13 августа фиксируют продвижение россиян на север от Полтавки, северо-западнее Торецка.

Российские войска продолжали атаки на Покровском, Новопавловском, Приднепровском, Краматорском и других направлениях, однако подтвержденных успехов там не достигли.

