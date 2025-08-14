Надежды Индии

Индия допускает, что после встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина позиция Вашингтона по вопросу закупок Нью-Дели российской нефти может смягчиться, а американские тарифы на индийский импорт — снизиться. Об этом ТАСС сообщил источник в правительстве Индии.

«Если обе страны (РФ и США) придут к некоторому сближению, риторика американцев в том, что касается закупок нефти Индией, возможно, смягчится, и это откроет нам окно для диалога с ними. Возможно, они также снизят свои тарифы», – отметил собеседник агентства.

Он также подчеркнул, что Нью-Дели будет внимательно следить за встречей Трампа и Путина и ее результатами.

«Если два лидера ведут переговоры, это лучше для всего мира. Мы всегда говорили, что сейчас не время для войны, а для дипломатии», – сказал источник.

По его словам, любой диалог, ведущий к миру и стабильности, положительно влияет на весь мир, регион и общее спокойствие.