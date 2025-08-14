USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Президент США Дональд Трамп во время разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами заявил, что не будет обсуждать «раздел» украинских территорий на встрече с Владимиром Путиным на Аляске, пишут CNN и NBC News со ссылкой на несколько источников.

По словам собеседников NBC News, своей целью на этой встрече Трамп назвал прекращение огня. Президент США согласился с европейскими лидерами, что оно должно быть реализовано до начала мирных переговоров.

Однако некоторые главы стран Европы после этого разговора «пришли к выводу, что Трамп не испытывает особого оптимизма в отношении результатов своей встречи с Путиным», пишет NBC News. Источник CNN также отмечает, что «ожидания от этой встречи [с Путиным] невысоки».

6 августа Путин встретился в Кремле со спецпосланником Трампа Стивом Уиткоффом. В ходе этой встречи российский президент изложил свои условия мирного соглашения: отказ Киева от Донбасса в обмен на прекращение огня и заморозку линии фронта на нынешних позициях. Позже источник The Washington Post заявил, что Путин также не готов отказаться от захваченных Россией частей Херсонской и Запорожской областей.

Зеленский совместно с европейскими лидерами провели звонок с Трампом в преддверии его встречи с Путиным на Аляске. После разговора президент Франции Эммануэль Макрон говорил, что Трамп пообещал обсуждать территориальные вопросы только с участием Украины.

