Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Хуситы запустили гиперзвук – Израиль сбил

11:00 284

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффо (Тель-Авиве)», – говорится в заявлении Сариа.

По его словам, цель операции достигнута.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что ВВС Израиля смогли перехватить ракету, запущенную с территории Йемена в сторону еврейского государства.

Военные отметили, что сирены воздушной тревоги «не были активированы в соответствии с протоколом».

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1530
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 528
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7453
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8931
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 841
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1627
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1197
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1098
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2081
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6719
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

