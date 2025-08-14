Хуситы запустили гиперзвук – Израиль сбил

Правящее на севере Йемена шиитское движение «Ансар Алла» (хуситы) атаковало гиперзвуковой баллистической ракетой аэропорт Бен-Гурион в Израиле, заявил представитель ВС движения Яхья Сариа.

«Ракетные силы йеменских вооруженных сил (хуситов) провели операцию, в ходе которой атаковали гиперзвуковой баллистической ракетой «Палестина-2» аэропорт Лод (Бен-Гурион) в Яффо (Тель-Авиве)», – говорится в заявлении Сариа.

По его словам, цель операции достигнута.

В свою очередь, пресс-служба ЦАХАЛ отмечает, что ВВС Израиля смогли перехватить ракету, запущенную с территории Йемена в сторону еврейского государства.

Военные отметили, что сирены воздушной тревоги «не были активированы в соответствии с протоколом».