Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным

Перед встречей президента США Дональда Трампа с президентом России Владимиром Путиным на Аляске 15 августа Белый дом снизил ожидания от прорыва в переговорах. Трамп назвал предстоящую встречу «пробной», а пресс-секретарь подчеркнул, что это будет «упражнение на выслушивание».

Однако, по данным The Washington Post, американский президент вряд ли будет пассивным. «Это будет не упражнение в слушании, а упражнение в разговоре», — отмечает осведомленный источник издания.

Газета пишет, что Трамп намерен четко обозначить рамки сделки — «земля в обмен на мир». Вопросы касаются того, сколько территорий и на каких условиях, а также насколько долгосрочными будут гарантии мира. Если Путин откажется принять предложенные рамки, это станет испытанием для терпения и решимости Трампа.

«Официальные лица сообщают, что Трамп готов применить санкции, которыми угрожал месяцами. Для него будет унижением, если Путин откажется», — добавил источник. При этом газета отмечает, что Путин может затянуть процесс, соглашаясь лишь частично и продолжая военные действия до вступления перемирия в силу.

Базовая формула «земля в обмен на мир» оценивается как разумная, а прекращение огня может стать «грандиозным финалом» переговоров. Начать планируется с согласования итогового результата, а после достижения соглашения будет объявлено о прекращении огня.

Ключевой вопрос для Украины и европейских стран — гарантии безопасности после мирного соглашения. Европейские чиновники ожидают, что США будут активно участвовать в контроле за его исполнением, в том числе с помощью спутникового наблюдения.

По данным The Wall Street Journal, Трамп не планирует обсуждать с Путиным территориальные вопросы, сосредоточив внимание на прекращении огня в российско-украинской войне. В то же время президент США выступил против присутствия Владимира Зеленского на переговорах, опасаясь, что это может сорвать процесс.

