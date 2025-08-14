В Товузе снова закрыли заправки Valeh

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, эти АЗС были закрыты еще в августе прошлого года решением Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС из-за выявленных нарушений, однако возобновили деятельность без их устранения.

Сотрудники агентства вновь приостановили работу станций, поскольку серьезные нарушения, выявленные ранее, до сих пор не устранены. Владельцу заправок вручены копии актов с перечнем необходимых мер для их устранения.