Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В Товузе снова закрыли заправки Valeh

11:09 344

В селах Гарибли, Алакёль, Дюз Гырыглы, Хунанлар, Юхары Ойсюзлю, Абулбейли и Чатак Пялякли Товузского района выявлено незаконное возобновление работы автозаправочных станций, принадлежащих ООО Valeh.

Как сообщает Министерство по чрезвычайным ситуациям Азербайджана, эти АЗС были закрыты еще в августе прошлого года решением Госагентства по безопасному ведению промышленных работ и горно-промысловому надзору МЧС из-за выявленных нарушений, однако возобновили деятельность без их устранения.

Сотрудники агентства вновь приостановили работу станций, поскольку серьезные нарушения, выявленные ранее, до сих пор не устранены. Владельцу заправок вручены копии актов с перечнем необходимых мер для их устранения.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1534
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 535
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7454
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8932
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 845
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1632
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1199
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1100
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2083
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6720
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

