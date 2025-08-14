USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Европейцы восстанавливают «Железный Рейн»

11:13 315

ФРГ, Бельгия и Нидерланды обсуждают восстановление железнодорожной линии «Железный Рейн» между бельгийским портом Антверпен и германским Рурским регионом, сообщает Politico.

Согласно изданию, три страны решили возродить транспортный коридор для повышения военной мобильности на фоне предполагаемой «российской угрозы». Железнодорожная линия была построена во второй половине XIX века, однако с 1991 года движение поездов сохраняется не на всей протяженности магистрали. Ветка длиной 160 км соединяет Антверпен со станцией Райдт в земле Северный Рейн — Вестфалия, проходя через территорию нидерландской провинции Лимбург. В годы Второй мировой войны эту линию активно использовали союзные войска, отмечает Politico.

В Минтрансе Бельгии охарактеризовали проект как «политический» и уточнили, что премьер-министр Барт Де Вевер «лично взял его под свой контроль». В то же время в Нидерландах выражают опасения, что возобновление транспортного коридора может усилить позиции бельгийского Антверпена по сравнению с голландским Роттердамом. Однако позиция Гааги может измениться благодаря дополнительному финансированию из ЕС: в проекте долгосрочного бюджета союза на 2027 год заложено €17 млрд на развитие военной мобильности.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1536
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 535
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7455
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8932
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 847
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1632
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1200
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1101
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2083
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6720
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

