Европейцы восстанавливают «Железный Рейн»

Согласно изданию, три страны решили возродить транспортный коридор для повышения военной мобильности на фоне предполагаемой «российской угрозы». Железнодорожная линия была построена во второй половине XIX века, однако с 1991 года движение поездов сохраняется не на всей протяженности магистрали. Ветка длиной 160 км соединяет Антверпен со станцией Райдт в земле Северный Рейн — Вестфалия, проходя через территорию нидерландской провинции Лимбург. В годы Второй мировой войны эту линию активно использовали союзные войска, отмечает Politico.

В Минтрансе Бельгии охарактеризовали проект как «политический» и уточнили, что премьер-министр Барт Де Вевер «лично взял его под свой контроль». В то же время в Нидерландах выражают опасения, что возобновление транспортного коридора может усилить позиции бельгийского Антверпена по сравнению с голландским Роттердамом. Однако позиция Гааги может измениться благодаря дополнительному финансированию из ЕС: в проекте долгосрочного бюджета союза на 2027 год заложено €17 млрд на развитие военной мобильности.