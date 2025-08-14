Украина вышла из очередного соглашения СНГ

Украина приняла решение о выходе из договора СНГ «О взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Об этом заявил представитель украинского Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций», — написал Мельничук в Telegram-канале.

В мае стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в сфере таможни. Кроме того, украинское правительство одобрило проект закона, предусматривающий выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в органах и учреждениях прокуратуры государств — участников СНГ.‎ Украина также вышла из договоренности от 1994 года о переводах пенсий, алиментов и других выплат в валютах стран-участниц, в августе 2024 года - от прямой засекреченной телефонной связи с Москвой.

