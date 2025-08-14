USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Украина вышла из очередного соглашения СНГ

11:14 306

Украина приняла решение о выходе из договора СНГ «О взаимодействии государств — участников СНГ в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций».

Об этом заявил представитель украинского Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Одобрен проект закона «О выходе из Соглашения о взаимодействии государств — участников Содружества Независимых Государств в случае эвакуации их граждан из третьих стран при возникновении чрезвычайных ситуаций», — написал Мельничук в Telegram-канале.

В мае стало известно, что Кабинет министров Украины принял решение о прекращении действия межправительственного соглашения с Российской Федерацией о сотрудничестве и оказании взаимной помощи в сфере таможни. Кроме того, украинское правительство одобрило проект закона, предусматривающий выход из соглашения о взаимном зачете в общий трудовой стаж и выслугу лет в органах и учреждениях прокуратуры государств — участников СНГ.‎ Украина также вышла из договоренности от 1994 года о переводах пенсий, алиментов и других выплат в валютах стран-участниц, в августе 2024 года - от прямой засекреченной телефонной связи с Москвой.

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1539
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 538
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7456
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8934
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 849
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1632
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1200
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1101
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2083
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6720
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

