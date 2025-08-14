USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России

11:16 430

Мессенджер WhatsApp выпустил официальное заявление по поводу блокировки звонков в России.

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране», — говорится в заявлении компании.

В WhatsApp подчеркнули, что будут делать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

Месячный охват WhatsApp в России среди аудитории старше 12 лет по итогам июля 2025 года составлял 96,2 миллиона человек.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года. По данным Forbes, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили крупнейшие операторы связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

13 августа Роскомнадзор официально объявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам».

Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
Украинский фронт пылает: новые успехи ВСУ и захваты россиян
10:42 1542
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
Трамп готовится к «грандиозному финалу» на переговорах с Путиным
11:07 539
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий
02:34 7456
Нехватка бензина в Баку. Почему?
Нехватка бензина в Баку. Почему? главный вопрос; все еще актуально
13 августа 2025, 19:12 8935
Трамп дал обещание Зеленскому
Трамп дал обещание Зеленскому
10:54 852
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
Пашинян рассказал, что даст Зангезурский коридор России и Ирану
10:22 1633
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
Трамп объяснил, почему против присутствия Зеленского на Аляске
10:19 1201
Что предложит Трамп Путину на Аляске
Что предложит Трамп Путину на Аляске по версии The Telegraph
10:10 1101
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
Украинцы снова бьют по Волгограду: и опять под ударом нефтезавод
08:42 2083
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 6722
Курдов сливают
Курдов сливают продолжение главной темы
13 августа 2025, 17:52 5165

