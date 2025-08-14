WhatsApp отреагировал на блокировку звонков в России

«WhatsApp конфиденциален, по умолчанию защищен сквозным шифрованием и противостоит попыткам правительств нарушить право людей на безопасное общение — именно поэтому российские власти пытаются блокировать WhatsApp для более 100 миллионов наших пользователей в стране», — говорится в заявлении компании.

В WhatsApp подчеркнули, что будут делать все возможное, «чтобы общение, защищенное сквозным шифрованием, оставалось доступным для людей по всему миру, в том числе в России».

Месячный охват WhatsApp в России среди аудитории старше 12 лет по итогам июля 2025 года составлял 96,2 миллиона человек.

Пользователи WhatsApp и Telegram в России начали жаловаться на сбои в работе звонков в мессенджерах 10-11 августа 2025 года. По данным Forbes, заблокировать звонки в зарубежных мессенджерах попросили крупнейшие операторы связи — МТС, «Мегафон», «Билайн» и Tele2.

13 августа Роскомнадзор официально объявил о «частичном ограничении» звонков в Telegram и WhatsApp, объяснив это необходимостью «противодействия преступникам».