Рост цен на мясо уже не остановить…

На фоне глобальных и внутренних факторов в Азербайджане формируется устойчивая тенденция к удорожанию мяса, которая к осени лишь усилится. Мировая конъюнктура на продовольственном рынке не оставляет места для оптимизма: согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле индекс цен на мясо вырос на 1,2 процента по отношении к июню и на 6 процентов - в годовом выражении. При этом цены на говядину достигли исторического максимума. В ответ на рост цен ряд стран, включая Казахстан и Киргизстан, уже ввели запрет на экспорт живого скота, стремясь удержать под контролем внутренние цены и поддержать отечественное животноводство. Хотя доля поставок из Казахстана на азербайджанский рынок незначительна, в профессиональной среде не исключают, что и этот фактор станет дополнительным катализатором удорожания.

Внутренняя ситуация также далека от благополучной. Численность поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане опустилась за последнее десятилетие до минимума, а подорожание мяса фиксируется практически каждые пять–шесть месяцев. Ключевые причины — деградация кормовой базы вследствие климатических аномалий, засух и затяжных дождей, а также сокращение пастбищ и разрушение травяного покрова. Сельхозпроизводители отмечают также рост себестоимости — расходы на приобретение и содержание животных увеличились в разы, делая бизнес убыточным. Положение усугубляют сезонные сбои погоды: урожайность кормовых культур падает, а доступ к пастбищам в ряде районов ограничен, что вынуждает некоторых фермеров переключаться на разведение мелкого рогатого скота, поскольку спрос на баранину остаётся стабильным. Эксперт Джафар Ибрагимли подчёркивает, что производство как крупного, так и мелкого рогатого скота в Азербайджане сокращается уже 7-8 лет подряд, а потому все более значимую долю внутреннего потребления приходится покрывать за счёт импорта. Но мировое предложение сжимается, а цены растут. По оценке Ибрагимли, в странах-экспортёрах мяса также наблюдается спад производства, и они предпочитают обеспечивать собственные рынки, что провоцирует рост цен на глобальном уровне.