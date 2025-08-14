USD 1.7000
Новость дня
Рост цен на мясо уже не остановить…

поговорим о наших проблемах
Жаля Агазаде, собкор
11:21 331

На фоне глобальных и внутренних факторов в Азербайджане формируется устойчивая тенденция к удорожанию мяса, которая к осени лишь усилится.

Мировая конъюнктура на продовольственном рынке не оставляет места для оптимизма: согласно данным Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, в июле индекс цен на мясо вырос на 1,2 процента по отношении к июню и на 6 процентов - в годовом выражении. При этом цены на говядину достигли исторического максимума.

В ответ на рост цен ряд стран, включая Казахстан и Киргизстан, уже ввели запрет на экспорт живого скота, стремясь удержать под контролем внутренние цены и поддержать отечественное животноводство. Хотя доля поставок из Казахстана на азербайджанский рынок незначительна, в профессиональной среде не исключают, что и этот фактор станет дополнительным катализатором удорожания.

Подорожание мяса фиксируется практически каждые пять–шесть месяцев

Внутренняя ситуация также далека от благополучной. Численность поголовья крупного и мелкого рогатого скота в Азербайджане опустилась за последнее десятилетие до минимума, а подорожание мяса фиксируется практически каждые пять–шесть месяцев. Ключевые причины — деградация кормовой базы вследствие климатических аномалий, засух и затяжных дождей, а также сокращение пастбищ и разрушение травяного покрова. Сельхозпроизводители отмечают также рост себестоимости — расходы на приобретение и содержание животных увеличились в разы, делая бизнес убыточным.

Положение усугубляют сезонные сбои погоды: урожайность кормовых культур падает, а доступ к пастбищам в ряде районов ограничен, что вынуждает некоторых фермеров переключаться на разведение мелкого рогатого скота, поскольку спрос на баранину остаётся стабильным.

Эксперт Джафар Ибрагимли подчёркивает, что производство как крупного, так и мелкого рогатого скота в Азербайджане сокращается уже 7-8 лет подряд, а потому все более значимую долю внутреннего потребления приходится покрывать за счёт импорта. Но мировое предложение сжимается, а цены растут. По оценке Ибрагимли, в странах-экспортёрах мяса также наблюдается спад производства, и они предпочитают обеспечивать собственные рынки, что провоцирует рост цен на глобальном уровне.

Урожайность кормовых культур падает, а доступ к пастбищам в ряде районов ограничен, что вынуждает некоторых фермеров переключаться на разведение мелкого рогатого скота, поскольку спрос на баранину остаётся стабильным

Экономист Халид Керимли уточняет, что импортное происхождение примерно пятой части крупного рогатого скота в Азербайджане. При этом в страну ввозится, в основном, замороженное мясо, а племенное поголовье закупается преимущественно в Европе. В результате за последние пять лет поголовье крупного рогатого скота в нашей стране сократилось на 5 процентов, мелкого — на двадцать. В то время, как расходы на корма продолжают расти, подталкивая цены вверх.

Специалист по сельскому хозяйству Вахид Магеррамли отмечает, что около пятой части потребности в мясе покрывалось за счёт забоя импортированного живого скота, причём эта продукция учитывалась в статистике, как местная. Резкое сокращение импорта живого скота на фоне критически низкой численности животных в стране создаёт предпосылки для острого дефицита.

По прогнозу Магеррамли, в ближайшие месяцы цена на мясо с костями превысит 20 манатов за килограмм, а рынок вступит в фазу продолжительного роста цен при сохраняющемся дисбалансе спроса и предложения.

