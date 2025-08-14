Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...

Российский Белгород атакуют БПЛА, центр города оцеплен военными, слышны звуки автоматной очереди и взрывов, передают телеграм-каналы.

Телеграм-каналы публикуют видео падения беспилотника в жилой застройке с последующим взрывом.

После атаки беспилотников на Белгород в городе закрыли веранды и отменили все уличные мероприятия.

Частным и федеральным учреждениям рекомендовали перевести работников на удаленку. После удара по автомобилю в центре города движение автобусов должно быть регламентировано исходя из опасности атак БПЛА — в случае атаки водитель должен остановиться и высадить всех пассажиров. Парки, скверы, пляжи закрыты на двое суток, также закрыты ТЦ Белгорода и Белгородского района. Жителей попросили как можно меньше времени проводить на улице.