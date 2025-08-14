Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...

Российский Белгород атакуют БПЛА, центр города оцеплен военными, слышны звуки автоматной очереди и взрывов, передают телеграм-каналы.
Телеграм-каналы публикуют видео падения беспилотника в жилой застройке с последующим взрывом.
После атаки беспилотников на Белгород в городе закрыли веранды и отменили все уличные мероприятия.
Частным и федеральным учреждениям рекомендовали перевести работников на удаленку. После удара по автомобилю в центре города движение автобусов должно быть регламентировано исходя из опасности атак БПЛА — в случае атаки водитель должен остановиться и высадить всех пассажиров. Парки, скверы, пляжи закрыты на двое суток, также закрыты ТЦ Белгорода и Белгородского района. Жителей попросили как можно меньше времени проводить на улице.
August 14, 2025
*** 12:15
В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что при атаке БПЛА были повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуируют. На месте работают оперативные службы и чиновники. Организована работа оперштаба, добавил Скрябин.
August 14, 2025
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв
* * * 11:37
В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, в центре города наблюдался столб дыма, пишут российские паблики.
По словам очевидцев, раздался громкий звук, в домах и офисах задрожали окна.
Одни паблики пишут, что по центру Ростова прилетела ракета, другие сообщают о взрыве беспилотника. По сообщениям очевидцев, пострадал жилой дом.