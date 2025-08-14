USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...

видео; обновлено 14:14
14:14 2120

Российский Белгород атакуют БПЛА, центр города оцеплен военными, слышны звуки автоматной очереди и взрывов, передают телеграм-каналы.

Телеграм-каналы публикуют видео падения беспилотника в жилой застройке с последующим взрывом.

После атаки беспилотников на Белгород в городе закрыли веранды и отменили все уличные мероприятия.

Частным и федеральным учреждениям рекомендовали перевести работников на удаленку. После удара по автомобилю в центре города движение автобусов должно быть регламентировано исходя из опасности атак БПЛА — в случае атаки водитель должен остановиться и высадить всех пассажиров. Парки, скверы, пляжи закрыты на двое суток, также закрыты ТЦ Белгорода и Белгородского района. Жителей попросили как можно меньше времени проводить на улице.

*** 12:15 

В Ростове-на-Дону в результате атаки беспилотников пострадали 13 человек, двое находятся в тяжелом состоянии, сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

Мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что при атаке БПЛА были повреждены несколько многоквартирных домов, жильцов эвакуируют. На месте работают оперативные службы и чиновники. Организована работа оперштаба, добавил Скрябин.

* * * 11:37

В Ростове-на-Дону прогремел взрыв, в центре города наблюдался столб дыма, пишут российские паблики.

По словам очевидцев, раздался громкий звук, в домах и офисах задрожали окна.

Одни паблики пишут, что по центру Ростова прилетела ракета, другие сообщают о взрыве беспилотника. По сообщениям очевидцев, пострадал жилой дом.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1835
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3913
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2639
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8579
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2045
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3369
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7589
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1442
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5111
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2591
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3840

