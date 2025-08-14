USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Хантер Байден послал жену Трампа к черту

обновлено 16:38
16:38 2640

Сын бывшего президента США Хантер Байден отказался приносить извинения супруге Дональда Трампа Мелании, сообщают российские СМИ.

В ходе интервью каналу Channel 5 журналист предложил Байдену воспользоваться возможностью и публично принести извинения первой леди.

«К черту. Этого не будет», — ответил сын экс-президента.

Он указал, что его заявление было основано на информации, которую распространял биограф Трампа Майкл Волф.

*** 12:07

Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну Джо Байдена Хантеру судебным иском на миллиард долларов из-за клеветнических заявлений о ней в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox News со ссылкой на письмо ее адвоката.

Издание отмечает, что 5 августа Хантер опубликовал на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается», после чего Мелания заявила, что в ролике прозвучали ложные заявления.

«Вот ложные утверждения на видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», – говорится в письме адвоката.

Юрист от имени своей клиентки потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений». Если сын Джо Байдена не выполнит требование Мелании, то она намерена подать на него в суд, потребовав один миллиард долларов в качестве компенсации ущерба. Крайним сроком исполнения условий названо 7 августа.

Ранее The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп выражает недовольство действиями своей администрации в связи с делом Эпштейна. По данным издания, он разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые рассчитывали, что тема быстро сойдет на нет.

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 721
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 903
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6131
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5197
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 858
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 819
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1039
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1947
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2620
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3441
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5875

ЭТО ВАЖНО

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 721
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 903
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6131
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5197
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 858
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 819
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1039
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1947
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2620
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3441
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5875
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться