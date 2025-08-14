Хантер Байден послал жену Трампа к черту

Он указал, что его заявление было основано на информации, которую распространял биограф Трампа Майкл Волф.

*** 12:07 Супруга президента США Дональда Трампа Мелания пригрозила сыну Джо Байдена Хантеру судебным иском на миллиард долларов из-за клеветнических заявлений о ней в контексте дела финансиста Джеффри Эпштейна, сообщает Fox News со ссылкой на письмо ее адвоката.

Издание отмечает, что 5 августа Хантер опубликовал на YouTube видео под названием «Хантер Байден возвращается», после чего Мелания заявила, что в ролике прозвучали ложные заявления.

«Вот ложные утверждения на видео, которые по сути являются клеветой: «Эпштейн познакомил Меланию с Трампом. Связи, типа, настолько широкие и глубокие», – говорится в письме адвоката.

Юрист от имени своей клиентки потребовал от Хантера «немедленного отказа от ложных, клеветнических, уничижительных и подстрекательских заявлений». Если сын Джо Байдена не выполнит требование Мелании, то она намерена подать на него в суд, потребовав один миллиард долларов в качестве компенсации ущерба. Крайним сроком исполнения условий названо 7 августа.

Ранее The Washington Post сообщила, что Дональд Трамп выражает недовольство действиями своей администрации в связи с делом Эпштейна. По данным издания, он разочарован ошибками и отсутствием четкой стратегии у чиновников, которые рассчитывали, что тема быстро сойдет на нет.