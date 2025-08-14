USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Китайцам стали доплачивать за стройность

12:22 1156

Китайская компания Insta360 объявила о выплате по 500 юаней ($70) сотрудникам за каждую потерю веса в 500 граммов, сообщают российские СМИ.

Работодатель запустил программу поощрения, чтобы мотивировать сотрудников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Одна из сотрудниц сбросила 40 кг за 90 дней и получила вознаграждение в 20 тыс. юаней ($2,8 тыс.). По ее словам, она тщательно контролировала рацион и тренировалась по 1,5 часа ежедневно.

Отмечается, участники программы обязаны внимательно следить за весом – за каждый набранный килограмм начисляется штраф в размере 800 юаней ($112).

Согласно исследованию, размещенному в марте 2025 года в журнале The Lancet, в 2021 году в Китае насчитывалось свыше 400 млн взрослых с лишним весом или ожирением – это более трети населения страны. Прогнозы указывают, что к 2050 году это число может достичь 630 миллионов.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1837
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3916
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2641
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8579
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2046
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3371
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7589
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1443
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5113
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2591
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3840

