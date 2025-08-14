Китайцам стали доплачивать за стройность

Китайская компания Insta360 объявила о выплате по 500 юаней ($70) сотрудникам за каждую потерю веса в 500 граммов, сообщают российские СМИ.

Работодатель запустил программу поощрения, чтобы мотивировать сотрудников вести здоровый образ жизни, заниматься спортом и правильно питаться. Одна из сотрудниц сбросила 40 кг за 90 дней и получила вознаграждение в 20 тыс. юаней ($2,8 тыс.). По ее словам, она тщательно контролировала рацион и тренировалась по 1,5 часа ежедневно.

Отмечается, участники программы обязаны внимательно следить за весом – за каждый набранный килограмм начисляется штраф в размере 800 юаней ($112).

Согласно исследованию, размещенному в марте 2025 года в журнале The Lancet, в 2021 году в Китае насчитывалось свыше 400 млн взрослых с лишним весом или ожирением – это более трети населения страны. Прогнозы указывают, что к 2050 году это число может достичь 630 миллионов.