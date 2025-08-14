ФСБ заявила об ударах по украинским заводам

По утверждению ведомства, поражены два предприятия в Днепропетровской области и два объекта в Сумской области.

Российские войска нанесли удары по четырем предприятиям Украины, участвовавшим в производстве баллистических оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщает ФСБ РФ.

«По всем вышеуказанным объектам Вооруженными силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников», — отмечается в материале ФСБ.

ФСБ утверждает, что в производстве участвовали иностранные специалисты, а финансирование программы осуществлялось Германией. По информации спецслужбы, Украина якобы втайне развивала собственную ракетную программу на базе технологий и запасов, оставшихся после СССР.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина», — цитируют заявление ФСБ российские СМИ.

Когда это могло произойти, в сообщении не уточняется. Украинская сторона заявление ФСБ не комментировала.

Дальнобойные баллистические ракеты «Сапсан» разработаны для поражения целей на расстоянии до 500–700 км.

Операцию «Паутина», упомянутую ФСБ, украинские спецслужбы провели 1 июня. Они нанесли масштабный удар FPV-дронами по четырем российским авиабазам, уничтожив или выведя из строя до 41 самолета стратегической авиации (по оценкам СБУ).