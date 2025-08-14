USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

ФСБ заявила об ударах по украинским заводам

12:21 948

Российские войска нанесли удары по четырем предприятиям Украины, участвовавшим в производстве баллистических оперативно-тактических ракет «Сапсан». Об этом сообщает ФСБ РФ.

По утверждению ведомства, поражены два предприятия в Днепропетровской области и два объекта в Сумской области.

«По всем вышеуказанным объектам Вооруженными силами России нанесены огневые поражения, что подтверждается спутниковыми снимками, техническими средствами и информацией из открытых источников», — отмечается в материале ФСБ.

ФСБ утверждает, что в производстве участвовали иностранные специалисты, а финансирование программы осуществлялось Германией. По информации спецслужбы, Украина якобы втайне развивала собственную ракетную программу на базе технологий и запасов, оставшихся после СССР.

«Ущерб украинскому военно-промышленному комплексу от проведенной операции колоссален и несопоставим с ущербом России от проведенной ГУР МО Украины операции «Паутина», — цитируют заявление ФСБ российские СМИ.

Когда это могло произойти, в сообщении не уточняется. Украинская сторона заявление ФСБ не комментировала.

Дальнобойные баллистические ракеты «Сапсан» разработаны для поражения целей на расстоянии до 500–700 км.

Операцию «Паутина», упомянутую ФСБ, украинские спецслужбы провели 1 июня. Они нанесли масштабный удар FPV-дронами по четырем российским авиабазам, уничтожив или выведя из строя до 41 самолета стратегической авиации (по оценкам СБУ).

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1837
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3918
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2643
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8579
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2048
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3371
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7589
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1443
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5115
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2591
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3841

