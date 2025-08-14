Армения начинает работу над новой конституцией

Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет серию заседаний, посвященных разработке новой редакции конституции страны, сообщают армянские СМИ.
По их информации, первое заседание Совета после длительного перерыва состоялось несколько недель назад.
В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к гражданам подчеркнул необходимость проведения всенародного референдума для утверждения новой конституции.
Армянские власти заявляли о планах завершить разработку текста Основного закона до проведения парламентских выборов, намеченных на 2026 год.