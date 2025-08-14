USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Армения начинает работу над новой конституцией

12:29 1356

Совет по конституционным реформам Армении в ближайшее время проведет серию заседаний, посвященных разработке новой редакции конституции страны, сообщают армянские СМИ.

По их информации, первое заседание Совета после длительного перерыва состоялось несколько недель назад.

В феврале 2025 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в обращении к гражданам подчеркнул необходимость проведения всенародного референдума для утверждения новой конституции.

Армянские власти заявляли о планах завершить разработку текста Основного закона до проведения парламентских выборов, намеченных на 2026 год.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1838
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3921
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2644
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8580
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2049
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3371
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7589
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1443
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5116
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2591
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3842

