Прага передала ВСУ миллион снарядов

Чехия в текущем году поставила в Украину 1 млн артиллерийских снарядов в рамках Чешской инициативы по боеприпасам. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Фиала отметил, что по итогам 2024 года в рамках инициативы было собрано и поставлено для нужд Вооруженных сил Украины свыше 1,5 млн снарядов.

Чешская инициатива стартовала в апреле 2024 года и предусматривает закупку артиллерийских снарядов, в том числе анонимно, в третьих странах с последующей отправкой в Украину. Первая такая партия была доставлена в июне прошлого года. Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что в 2025 году в рамках этой программы планируется поставить не менее 1,8 млн снарядов.