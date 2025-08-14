USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Прага передала ВСУ миллион снарядов

12:35 921

Чехия в текущем году поставила в Украину 1 млн артиллерийских снарядов в рамках Чешской инициативы по боеприпасам. Об этом заявил премьер-министр страны Петр Фиала.

Фиала отметил, что по итогам 2024 года в рамках инициативы было собрано и поставлено для нужд Вооруженных сил Украины свыше 1,5 млн снарядов.

Чешская инициатива стартовала в апреле 2024 года и предусматривает закупку артиллерийских снарядов, в том числе анонимно, в третьих странах с последующей отправкой в Украину. Первая такая партия была доставлена в июне прошлого года. Ранее президент Чехии Петр Павел заявлял, что в 2025 году в рамках этой программы планируется поставить не менее 1,8 млн снарядов.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1841
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3925
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2648
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8580
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2049
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3371
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7589
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1445
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5117
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2591
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3843

