Израиль готовится разделить Западный берег и Восточный Иерусалим

Министр финансов Израиля Бецалель Смотрич объявил о возобновлении проекта застройки в зоне E1 на Западном берегу, предусматривающего строительство более 3,4 тыс. домов в окрестностях города Маале-Адумим. По его словам, этот план «забьет последний гвоздь в крышку гроба» концепции палестинского государства, фактически разделив Восточный Иерусалим и Западный берег. Его слова цитирует The Jerusalem Post.

Издание напоминает, что проект был заморожен с 2012 года из-за давления США и европейских стран, которые считали его угрозой мирному урегулированию. Смотрич подчеркнул, что реализация строительства станет частью курса правительства на укрепление израильского контроля и соединение Маале-Адумим с Иерусалимом, несмотря на ожидаемую международную критику.

Организация Peace Now ранее назвала план «смертельным ударом по двухгосударственному решению», поскольку он фактически разделяет Западный берег на две части, что препятствует развитию столичной зоны между Рамаллой, Восточным Иерусалимом и Вифлеемом.

Представитель Смотрича сообщил, что «министр в четверг проведет пресс-конференцию, посвященную плану строительства 3 401 дома для израильских поселенцев между существующим поселением на Западном берегу и Иерусалимом».

Пока неизвестно, поддержит ли премьер-министр Биньямин Нетаньяху возрождение давно замороженной схемы E1.