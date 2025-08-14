USD 1.7000
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе

Отдел информации
13:03 1846

Бывшие послы США в Азербайджане Ричард Морнингстар и Роберт Секута обратились к администрации Дональда Трампа с призывом не затягивать выполнение решений, принятых 8 августа на состоявшемся в Белом доме историческом саммите, и проводить более активную работу на Южном Кавказе.

В совместной статье, опубликованной на сайте Атлантического совета в Вашингтоне (Ричард Морнингстар в настоящее время является членом совета директоров этого аналитического центра), дипломаты отметили, что подписанная при посредничестве президента США Дональда Трампа мирная декларация между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном является важным шагом на пути к миру, процветанию и стабильности на Южном Кавказе и в Центральной Азии. Авторы подчеркнули, что участие США сыграло ключевую роль в подготовке к подписанию документа, а дальнейшее вовлечение Вашингтона будет необходимо для успешной ратификации и реализации соглашения.

Экс-послы США призывают администрацию Трампа не затягивать выполнение решений, принятых 8 августа на историческом саммите в Белом доме

Секута и Морнингстар отметили, что встреча в Белом доме и подписание мирной декларации послали «необходимые сигналы» России, Ирану и другим региональным игрокам. «Теперь Соединенные Штаты могут сыграть ключевую роль на Южном Кавказе, содействуя экономическому развитию региона, контролируя предлагаемый транзитный коридор и противодействуя любому вредоносному влиянию третьих сторон в регионе», — написали дипломаты.

По их мнению, Турция теперь может выступать буфером и сдерживающим фактором против любого неконструктивного вмешательства в дела региона. «События прошлой недели демонстрируют изменение политики, которого мы добивались, будучи послами США в Азербайджане: теперь мы рассматриваем армяно-азербайджанский конфликт не как проблему, которую можно лишь контролировать, а как проблему, которую можно решить», — подчеркнули авторы.

Бывшие послы обратили внимание, что совместная декларация, подписанная в Белом доме, не является окончательным мирным соглашением и полностью не прекращает конфликт. Однако стороны взяли на себя обязательства предпринять необходимые шаги для подписания итогового мирного договора.

Дипломаты отметили, что встреча в Белом доме и подписание мирной декларации послали «необходимые сигналы» России и Ирану

Декларация содержит множество позитивных и конструктивных положений, которые в случае успешной реализации создадут прочный мир в регионе. По мнению бывших послов, США должны продолжать играть важную роль в обеспечении принятия всех необходимых мер.

В статье также говорится о значении другого документа, подписанного в Белом доме, — соглашения о «Маршруте Трампа» через Зангезур, важного как для региона, так и для США. Морнингстар и Секута подчеркнули, что Белый дом должен незамедлительно и активно работать над реализацией достигнутых договоренностей в регионе.

По их словам, администрация США должна дать поручения и полномочия, а также направить на работу представителей Госдепартамента, Министерства торговли, Корпорации по финансированию развития, Агентства по развитию торговли и, возможно, других структур для взаимодействия с правительствами Армении и Азербайджана, их компаниями и американскими фирмами. Авторы считают, что только при таком скоординированном подходе США смогут воплотить в жизнь эти транзитные проекты и реализовать все преимущества, которые они могут принести миру, безопасности и процветанию.

Экс-послы призывают США помочь армянам и азербайджанцам предпринять необходимые шаги для достижения прочного мира

«Более того, Госдепартамент и другие ведомства должны взаимодействовать с Турцией, Грузией и государствами Центральной Азии, чтобы обеспечить полную реализацию коммерческого и геополитического потенциала новых транспортных магистралей, в том числе как противовес региональным амбициям Китая. Мы оба хорошо знаем о работе, которую мы, наши посольства и соответствующие структуры в Вашингтоне провели совместно по строительству энергетических трубопроводов на Южном Кавказе после распада Советского Союза. Она может стать примером для новой главы в истории региона», — говорится в статье.

Авторы также отметили, что США должны помочь армянам и азербайджанцам предпринять и другие необходимые шаги для достижения настоящего, прочного мира. Эта работа, по их мнению, должна включать активное взаимодействие с обществами обеих стран для налаживания личных связей и укрепления взаимопонимания после почти четырех десятилетий вражды.

