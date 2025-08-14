Закир Гасанов понаблюдал за «морскими котиками»

В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены тактические учения с боевой стрельбой на тему «Охрана и защита морской энергетической инфраструктуры», сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командного состава о выполнении задач по этапам.

Сообщается, что в учениях с привлечением боевых, вспомогательных и обеспечивающих кораблей ВМС, а также подразделений морских сил специального назначения и морской пехоты главной целью было совершенствование практических навыков командного состава по оперативному принятию решений и применению сил в экстремальных условиях.

Согласно плану, привлеченные к учениям силы и средства отработали действия по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря. Кроме того, днем и ночью на побережье и островах были успешно выполнены тактические элементы по обнаружению временных баз условного противника и ликвидации террористических группировок в ходе специальных операций.

В рамках учений также были продемонстрированы высокий профессионализм при проведении поисково-спасательных мероприятий и эвакуации аварийного судна. Особое внимание в ходе тактических учений с боевой стрельбой было уделено управлению кораблями в сложных условиях, организации взаимодействия между морскими силами и средствами, а также повышению слаженности и координации совместных действий.

Министр обороны, наблюдавший за ходом учений, положительно оценил профессионализм личного состава и выполнение поставленных задач, дав соответствующие указания по направлениям деятельности.