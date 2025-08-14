USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Закир Гасанов понаблюдал за «морскими котиками»

фото; видео
13:03 780

В Военно-морских силах (ВМС) Азербайджана проведены тактические учения с боевой стрельбой на тему «Охрана и защита морской энергетической инфраструктуры», сообщает Минобороны Азербайджана.

Министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов заслушал доклады командного состава о выполнении задач по этапам.

Сообщается, что в учениях с привлечением боевых, вспомогательных и обеспечивающих кораблей ВМС, а также подразделений морских сил специального назначения и морской пехоты главной целью было совершенствование практических навыков командного состава по оперативному принятию решений и применению сил в экстремальных условиях.

Согласно плану, привлеченные к учениям силы и средства отработали действия по охране и защите объектов энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря. Кроме того, днем и ночью на побережье и островах были успешно выполнены тактические элементы по обнаружению временных баз условного противника и ликвидации террористических группировок в ходе специальных операций.

В рамках учений также были продемонстрированы высокий профессионализм при проведении поисково-спасательных мероприятий и эвакуации аварийного судна. Особое внимание в ходе тактических учений с боевой стрельбой было уделено управлению кораблями в сложных условиях, организации взаимодействия между морскими силами и средствами, а также повышению слаженности и координации совместных действий.

Министр обороны, наблюдавший за ходом учений, положительно оценил профессионализм личного состава и выполнение поставленных задач, дав соответствующие указания по направлениям деятельности.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1848
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3941
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2654
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8581
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2052
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3374
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7590
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1446
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5119
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2594
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3846

ЭТО ВАЖНО

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1848
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3941
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2654
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8581
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2052
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3374
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7590
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1446
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5119
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2594
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3846
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться