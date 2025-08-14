USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Два рекорда за сутки: биткоин рванул верх

13:08 930

Биткоин установил новый исторический максимум, достигнув $123 866 в 7:06 по бакинскому времени в четверг, следует из данных торговой площадки Binance.

Примечательно, ранее этой ночью курс криптовалюты уже обновил рекорд, превысив отметку в $123 500. За последние сутки цена выросла более чем на 3,7%.

Предыдущий максимум был зафиксирован 14 июля, когда биткоин впервые преодолел порог в $120 тыс. и поднялся выше $123 тыс., прибавив 3,79%. В начале 2024 года стоимость ведущей криптовалюты на бирже не превышала $50 тыс.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1850
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3942
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2654
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8581
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3376
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7590
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1447
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5119
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2597
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3847

