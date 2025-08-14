Два рекорда за сутки: биткоин рванул верх

Биткоин установил новый исторический максимум, достигнув $123 866 в 7:06 по бакинскому времени в четверг, следует из данных торговой площадки Binance.

Примечательно, ранее этой ночью курс криптовалюты уже обновил рекорд, превысив отметку в $123 500. За последние сутки цена выросла более чем на 3,7%.

Предыдущий максимум был зафиксирован 14 июля, когда биткоин впервые преодолел порог в $120 тыс. и поднялся выше $123 тыс., прибавив 3,79%. В начале 2024 года стоимость ведущей криптовалюты на бирже не превышала $50 тыс.