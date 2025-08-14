Три страны с опытом ведения большой войны

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов заявил, что в мире всего три страны обладают опытом ведения современной войны на широком фронте с использованием практически всех видов вооружений — это Украина, Россия и Северная Корея. Об этом он рассказал в интервью The Japan Times.

По его словам, Россия активно финансирует участие северокорейских подразделений в войне в Украине. «Кремль оплачивает все военное оборудование и войска. Речь идет о десятках миллиардов долларов, и для экономики Северной Кореи, одной из самых изолированных в мире, это серьезные деньги», — отметил глава украинской разведки.

Буданов добавил, что сотрудничество Москвы и Пхеньяна выходит за рамки войны в Украине и носит более широкий геополитический характер. «Мы постоянно подчеркиваем, что партнерство между Россией и Северной Кореей представляет угрозу не только для Украины», — сказал он.

По информации украинской разведки, в ближайшие месяцы Пхеньян планирует отправить в Россию около шести тысяч военных инженеров для разминирования и восстановительных работ в Курской области. Кроме того, Северная Корея намерена перебросить от 50 до 100 единиц своей техники, включая основные боевые танки M2010 (Cheonma-D) и бронетранспортеры БТР-80.

Северокорейские поставки обеспечивают примерно 40% потребностей российской армии в боеприпасах калибра 122 и 152 мм, при этом производство ведется круглосуточно. Также Москва получила сотни артиллерийских систем, реактивных систем залпового огня и ракет.