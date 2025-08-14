USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Судно от ООН возит российскую нефть для хуситов

13:32 666

Хуситы используют танкер, купленный ООН в 2023 году для предотвращения экологической катастрофы у берегов Йемена, для перевозки российской нефти в обход санкций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитики Фонда защиты демократии Макс Майзлиш и Андреа Томми отмечают, что судно «Йемен» должно было заменить старый танкер «Сафер», угрожавший масштабным разливом нефти. Хотя формально танкер был передан правительству Йемена, фактически он контролируется хуситами и стал важным звеном их военной экономики. С начала 2024 года на этом судне в обход санкций перевезли свыше миллиона баррелей российской нефти, говорится в статье WSJ.

Аналитики отмечают, что ООН по-прежнему ежемесячно выделяет $450 тыс. на обслуживание танкера, несмотря на продолжающиеся атаки хуситов на суда в Красном море. По словам экспертов, контроль над танкером и портом Ходейда дал повстанцам возможность совершать более сотни атак на коммерческие суда, включая те, что связаны с Израилем и международной торговлей.

Майзлиш и Томми призывают администрацию президента США Дональда Трампа признать «Йемен» активом хуситов, что откроет путь к вторичным санкциям против посредников и судов, сотрудничающих с ним. По их словам, в противостоянии с «террористическими сателлитами Ирана» необходима четкая стратегия, а не благие намерения.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1853
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3944
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2656
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8582
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3378
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7590
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1448
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5121
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2598
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3850

