Хуситы используют танкер, купленный ООН в 2023 году для предотвращения экологической катастрофы у берегов Йемена, для перевозки российской нефти в обход санкций, сообщает The Wall Street Journal (WSJ).

Аналитики Фонда защиты демократии Макс Майзлиш и Андреа Томми отмечают, что судно «Йемен» должно было заменить старый танкер «Сафер», угрожавший масштабным разливом нефти. Хотя формально танкер был передан правительству Йемена, фактически он контролируется хуситами и стал важным звеном их военной экономики. С начала 2024 года на этом судне в обход санкций перевезли свыше миллиона баррелей российской нефти, говорится в статье WSJ.

Аналитики отмечают, что ООН по-прежнему ежемесячно выделяет $450 тыс. на обслуживание танкера, несмотря на продолжающиеся атаки хуситов на суда в Красном море. По словам экспертов, контроль над танкером и портом Ходейда дал повстанцам возможность совершать более сотни атак на коммерческие суда, включая те, что связаны с Израилем и международной торговлей.

Майзлиш и Томми призывают администрацию президента США Дональда Трампа признать «Йемен» активом хуситов, что откроет путь к вторичным санкциям против посредников и судов, сотрудничающих с ним. По их словам, в противостоянии с «террористическими сателлитами Ирана» необходима четкая стратегия, а не благие намерения.