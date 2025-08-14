USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Европа о значительном шаге Азербайджана и Армении

13:41 421

Азербайджан и Армения благодаря подписанным в Вашингтоне договоренностям сделали значительный шаг вперед к прочному миру в регионе, написал в соцсети Х президент Евросовета Антониу Кошта.

Политик отметил, что ранее на этой неделе провел телефонные разговоры с лидерами Азербайджана и Армении.

«Историческое парафирование Соглашения о мире и установлении межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном знаменует значительный шаг вперед к прочному миру — как для обеих стран, так и для региона», - сказал он.

Кошта также подчеркнул, что ЕС остается приверженным поддержке реализации подписанных соглашений и укреплению региональной связанности и готов «помогать сообществам преодолеть годы конфликта, двигаться к прочному миру, стабильности и процветанию».

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1853
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3945
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2657
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8582
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3379
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7591
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1449
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5124
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2599
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3853

