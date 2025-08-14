USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Израиль обвиняют со всех сторон

13:52 449

Более сотни международных организаций выступили с открытым письмом, в котором обвинили Израиль в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщают российские СМИ.

Письмо подписали 108 международных организаций, включая «Врачей без границ», Норвежский совет по делам беженцев, Oxfam, Комитет в защиту журналистов и Action Against Hunger.

«Вместо того чтобы решить проблему с нарастающими заторами фур, доставляющих грузы, израильские власти отклонили запросы десятков неправительственных организаций (НПО) на ввоз жизненно важных товаров, ссылаясь на то, что эти организации «не уполномочены поставлять помощь». Только в июле более 60 таких запросов были отклонены по этой причине», – говорится в письме.

В письме указывается, что из-за этих ограничений миллионы долларов в виде продовольствия, медикаментов, воды и предметов первой необходимости остаются на складах в Иордании и Египте, тогда как палестинцы «продолжают страдать от голода». Авторы подчеркивают, что многим организациям, которым сейчас отказывают в доступе, ранее разрешалось работать в Газе – они действуют там десятилетиями, имеют доверие среди местного населения и опыт безопасной доставки помощи.

В письме говорится, что подобные трудности возникли из-за новых правил регистрации международных НПО, введенных израильской стороной. «По этим правилам в регистрации могут отказать на основании расплывчатых и политизированных критериев, например, якобы из-за «делегитимизации» государства Израиль», — подчеркивают авторы.

Авторы письма призвали мировое сообщество оказывать давление на Израиль «с требованием прекратить использование гуманитарной помощи как оружия, в том числе через бюрократические препоны, такие как процедуры регистрации». Также они настаивают на «немедленном и безусловном открытии всех наземных переходов и обеспечении условий для доставки жизненно важной гуманитарной помощи».

В свою очередь, израильская сторона официально отвергла обвинения со стороны международных организаций, назвав их «ложными».

В Координационном управлении израильского правительства по делам территорий (COGAT) подчеркнули, что «Израиль действует с целью обеспечить и облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, тогда как ХАМАС стремится использовать эту помощь для усиления своих военных возможностей и укрепления контроля над населением».

«Это иногда происходит под прикрытием отдельных международных гуманитарных организаций, сознательно или несознательно», – указали в COGAT.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1854
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3950
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2659
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8582
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3380
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7591
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1450
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5124
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2599
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3853

