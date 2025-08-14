Израиль обвиняют со всех сторон

Более сотни международных организаций выступили с открытым письмом, в котором обвинили Израиль в препятствовании доставке гуманитарной помощи в сектор Газа, сообщают российские СМИ.

Письмо подписали 108 международных организаций, включая «Врачей без границ», Норвежский совет по делам беженцев, Oxfam, Комитет в защиту журналистов и Action Against Hunger.

«Вместо того чтобы решить проблему с нарастающими заторами фур, доставляющих грузы, израильские власти отклонили запросы десятков неправительственных организаций (НПО) на ввоз жизненно важных товаров, ссылаясь на то, что эти организации «не уполномочены поставлять помощь». Только в июле более 60 таких запросов были отклонены по этой причине», – говорится в письме.

В письме указывается, что из-за этих ограничений миллионы долларов в виде продовольствия, медикаментов, воды и предметов первой необходимости остаются на складах в Иордании и Египте, тогда как палестинцы «продолжают страдать от голода». Авторы подчеркивают, что многим организациям, которым сейчас отказывают в доступе, ранее разрешалось работать в Газе – они действуют там десятилетиями, имеют доверие среди местного населения и опыт безопасной доставки помощи.

В письме говорится, что подобные трудности возникли из-за новых правил регистрации международных НПО, введенных израильской стороной. «По этим правилам в регистрации могут отказать на основании расплывчатых и политизированных критериев, например, якобы из-за «делегитимизации» государства Израиль», — подчеркивают авторы.

Авторы письма призвали мировое сообщество оказывать давление на Израиль «с требованием прекратить использование гуманитарной помощи как оружия, в том числе через бюрократические препоны, такие как процедуры регистрации». Также они настаивают на «немедленном и безусловном открытии всех наземных переходов и обеспечении условий для доставки жизненно важной гуманитарной помощи».

В свою очередь, израильская сторона официально отвергла обвинения со стороны международных организаций, назвав их «ложными».

В Координационном управлении израильского правительства по делам территорий (COGAT) подчеркнули, что «Израиль действует с целью обеспечить и облегчить поступление гуманитарной помощи в сектор Газа, тогда как ХАМАС стремится использовать эту помощь для усиления своих военных возможностей и укрепления контроля над населением».

«Это иногда происходит под прикрытием отдельных международных гуманитарных организаций, сознательно или несознательно», – указали в COGAT.