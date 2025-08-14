USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Турция поднимет сирийскую армию с колен

13:56 490

Турция окажет Сирии помощь в подготовке кадров для правительственной армии, а также в поставках военной техники и систем вооружения в рамках меморандума, подписанного между оборонными ведомствами двух стран.

Как сообщили источники в турецком Минобороны, документ был подписан в Анкаре министром обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Минобороны переходного правительства Сирии Мурхафом Абу Касрой, сообщает TRT Haber.

Меморандум предусматривает координацию и планирование военного обучения, оказание консультационной помощи, обмен информацией и опытом, а также обеспечение поставок военного оборудования, вооружений и материально-технических средств в соответствии с оборонными потребностями Сирии.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1857
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3953
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8583
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3382
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7591
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1451
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5126
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2600
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3855

