Турция поднимет сирийскую армию с колен

Турция окажет Сирии помощь в подготовке кадров для правительственной армии, а также в поставках военной техники и систем вооружения в рамках меморандума, подписанного между оборонными ведомствами двух стран.

Как сообщили источники в турецком Минобороны, документ был подписан в Анкаре министром обороны Турции Яшаром Гюлером и главой Минобороны переходного правительства Сирии Мурхафом Абу Касрой, сообщает TRT Haber.

Меморандум предусматривает координацию и планирование военного обучения, оказание консультационной помощи, обмен информацией и опытом, а также обеспечение поставок военного оборудования, вооружений и материально-технических средств в соответствии с оборонными потребностями Сирии.