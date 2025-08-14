В SOCAR ответили: Запасов топлива на АЗС достаточно

Накануне haqqin.az опубликовал заметку под названием «Нехватка бензина в Баку. Почему?» В ней говорилось о перебоях на автозаправочных станциях в Баку с поставками автомобильного бензина марки АИ-95.

В отделе по связям с общественностью ЗАО SOCAR Petroleum, отвечая на соответствующий запрос haqqin.az, заявили, что «в настоящее время проблем с удовлетворением спроса на внутреннем рынке на топливо не наблюдается. Реализация всех видов топлива полностью и бесперебойно осуществляется на автозаправочных станциях SOCAR, действующих по всей стране».

В ЗАО добавили, что в настоящее время на нефтебазах, принадлежащих обществу, «имеются достаточные запасы топлива для обеспечения всех АЗС».