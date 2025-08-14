USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В SOCAR ответили: Запасов топлива на АЗС достаточно

13:59 445

Накануне haqqin.az опубликовал заметку под названием «Нехватка бензина в Баку. Почему?» В ней говорилось о перебоях на автозаправочных станциях в Баку с поставками автомобильного бензина марки АИ-95.

В отделе по связям с общественностью ЗАО SOCAR Petroleum, отвечая на соответствующий запрос haqqin.az, заявили, что «в настоящее время проблем с удовлетворением спроса на внутреннем рынке на топливо не наблюдается. Реализация всех видов топлива полностью и бесперебойно осуществляется на автозаправочных станциях SOCAR, действующих по всей стране».

В ЗАО добавили, что в настоящее время на нефтебазах, принадлежащих обществу, «имеются достаточные запасы топлива для обеспечения всех АЗС».

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1857
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3954
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8583
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2053
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3383
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7591
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1451
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5126
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2600
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3856

