USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

В первой половине 2025 года Контактный центр Azercell принял более 2,5 млн обращений

14:20 79

Мобильный оператор вновь добился результатов, превышающих международный уровень клиентской удовлетворенности.

За первое полугодие 2025 службы поддержки абонентов Azercell Telecom зарегистрировали свыше 2,5 миллиона обращений. Из них около 1,5 миллиона поступили в Телефонный центр. Онлайн-служба поддержки клиентов обработала 400 тысяч запросов, в том числе 224 тысячи через официальные страницы компании в социальных сетях Facebook, Instagram, LinkedIn, X и TikTok.

Кроме того, интегрированный в мобильное приложение Azercell AI Chat Bot на базе искусственного интеллекта обработал около 800 тысяч обращений.

Среднее время ответа на входящие звонки в Телефонный центр составило 2 минуты 45 секунд, что приблизительно вдвое быстрее международного стандарта в 6-7 минут. Обращения клиентов в основном касались интернет-пакетов, операций с номерами, запросов по балансу и оплатам, тарифных планов и прочих услуг.

Особый вклад в повышение качества обслуживания внес Aicell - виртуальный ассистент Azercell на основе искусственного интеллекта с полноценным спектром услуг на азербайджанском языке. Так, в первом полугодии 2025 года 84% всех обращений, поступивших в Телефонный центр, были обработаны именно Aicell. Виртуальный ассистент, предоставляющий услуги по десяти направлениям, включая информирование по активации и деактивации услуг, самостоятельно обработал 17% входящих запросов, перенаправив остальные в соответствующие службы.

Еще одно новшество компании - AI Chat Bot, встроенный в мобильное приложение Azercell с декабря прошлого года, с 90% точностью распознал запросы пользователей самостоятельно, обработав 68% из них, и перенаправив остальные в соответствующие службы поддержки клиентов.

Подобные результаты отражают высокий уровень качества обслуживания и инновационный клиентоориентированный подход Azercell. Как следствие, индекс удовлетворенности клиентов Телефонного центра Azercell составил 93,2%, превысив международный стандарт (85%).

Еще одним показателем высокого качества услуг, предоставляемых Azercell, стало получение мобильным оператором международного сертификата соответствия. В результате аудита качества, проведенного ООО TÜV Austria Azerbaijan в апреле этого года, компания успешно прошла сертификацию на соответствие стандарту ISO 10002:2018 («Управление Качеством / Уровень Удовлетворенности Клиентов / Руководство по Рассмотрению Жалоб на Предприятиях»). Этот сертификат вручается компаниям, обеспечивающим тщательную регистрацию и обработку всех обращений и предложений клиентов, а также проводящим постоянный анализ этих процессов.

Обратиться в Телефонный Центр Azercell, работающий круглосуточно, можно по короткому номеру *1111 или по городским номерам 012–4904949 (для абонентов предоплатной системы - SimSim) и 012-4905252 (для абонентов постоплатной системы), а также посредством мобильного приложения Azercell.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1860
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3956
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8584
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2055
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3385
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7592
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1453
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5128
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2601
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3857

ЭТО ВАЖНО

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1860
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3956
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8584
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2055
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3385
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7592
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1453
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5128
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2601
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3857
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться