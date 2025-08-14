Азербайджан признал эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

Предприятия этих стран, производящие продукты питания с высоким уровнем риска, отныне смогут экспортировать продукцию в Азербайджан без проведения дополнительной оценки. Так, при условии, что в Агентство поступают официальные сведения или соответствующие документы от уполномоченных органов признанных стран о подтверждении предприятий, необходимость в повторном одобрении таких предприятий отпадает.

Перед принятием решения Агентство провело оценку систем продовольственной безопасности указанных стран, учитывая статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торгового оборота.

Согласно решению, в случае выявления несоответствий критериям, положенным в основу признания, либо при повторяющихся случаях экспорта из этих стран в Азербайджан продуктов питания и кормов, опасных для здоровья человека и животных, вопрос об аннулировании признания эквивалентности системы контроля продовольственной безопасности соответствующей страны будет вынесен на обсуждение Коллегии Агентства.

В целом это решение будет способствовать расширению торгового оборота продовольственных товаров между Азербайджаном и указанными странами.