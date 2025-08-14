USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Азербайджан признал эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

14:25 118

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) признало эквивалентность систем контроля продовольственной безопасности Австралийского Союза, Королевства Бельгии, Королевства Дания, Грузии, Республики Хорватия, Ирландской Республики, Исландской Республики, Канады, Республики Казахстан, Португальской Республики и Исламской Республики Пакистан. Соответствующее решение принято Агентством.

Предприятия этих стран, производящие продукты питания с высоким уровнем риска, отныне смогут экспортировать продукцию в Азербайджан без проведения дополнительной оценки. Так, при условии, что в Агентство поступают официальные сведения или соответствующие документы от уполномоченных органов признанных стран о подтверждении предприятий, необходимость в повторном одобрении таких предприятий отпадает.

Перед принятием решения Агентство провело оценку систем продовольственной безопасности указанных стран, учитывая статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торгового оборота.

Согласно решению, в случае выявления несоответствий критериям, положенным в основу признания, либо при повторяющихся случаях экспорта из этих стран в Азербайджан продуктов питания и кормов, опасных для здоровья человека и животных, вопрос об аннулировании признания эквивалентности системы контроля продовольственной безопасности соответствующей страны будет вынесен на обсуждение Коллегии Агентства.

В целом это решение будет способствовать расширению торгового оборота продовольственных товаров между Азербайджаном и указанными странами.

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1864
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3958
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8584
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2055
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3387
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7593
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1454
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5128
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2602
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3858

ЭТО ВАЖНО

Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 1864
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 3958
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика
12:09 2660
Ирану будет больно
Ирану будет больно наш комментарий; все еще актуально
02:34 8584
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву
Глава Евросовета позвонил Ильхаму Алиеву новость дополнена
12:18 2055
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 3387
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы
Экономическая логика «Зангезурского коридора»… Об интересах Москвы haqqin.az из Москвы
02:12 7593
Бои сирийской армии с курдами
Бои сирийской армии с курдами видео
12:08 1454
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери
Ситуация в Доброполье меняется: русские несут большие потери обновлено 11:32
11:32 5128
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
Советник Закира Гасанова назначен командующим в турецкой армии
10:28 2602
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах
11:21 3858
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться