Азербайджан признал эквивалентность систем контроля пищевой безопасности ряда стран

Агентство пищевой безопасности Азербайджанской Республики (AQTA) признало эквивалентность систем контроля продовольственной безопасности Австралийского Союза, Королевства Бельгии, Королевства Дания, Грузии, Республики Хорватия, Ирландской Республики, Исландской Республики, Канады, Республики Казахстан, Португальской Республики и Исламской Республики Пакистан. Соответствующее решение принято Агентством.
Предприятия этих стран, производящие продукты питания с высоким уровнем риска, отныне смогут экспортировать продукцию в Азербайджан без проведения дополнительной оценки. Так, при условии, что в Агентство поступают официальные сведения или соответствующие документы от уполномоченных органов признанных стран о подтверждении предприятий, необходимость в повторном одобрении таких предприятий отпадает.
Перед принятием решения Агентство провело оценку систем продовольственной безопасности указанных стран, учитывая статистику несоответствий в сфере пищевой безопасности, выявленных в ходе торгового оборота.
Согласно решению, в случае выявления несоответствий критериям, положенным в основу признания, либо при повторяющихся случаях экспорта из этих стран в Азербайджан продуктов питания и кормов, опасных для здоровья человека и животных, вопрос об аннулировании признания эквивалентности системы контроля продовольственной безопасности соответствующей страны будет вынесен на обсуждение Коллегии Агентства.
В целом это решение будет способствовать расширению торгового оборота продовольственных товаров между Азербайджаном и указанными странами.