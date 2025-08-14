Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками

Матч «Сабах» - «Левски» завершился.
Со счетом 2:0 выиграли гости. Они идут дальше. «Левски» по сумме двух матчей был сильнее не только по счету, но и по игре. Заслуженный успех куда более опытного клуба из Софии.
В Никосии счет уже 4:0 в пользу «Омонии». Эвандро сделал дубль.
*** 21:49
На 87-й минуте «Левски» ставит точку в этом противостоянии.
Вышедший на замену Мазире Сула переправил мяч в ворота «Сабаха». 2:0 в пользу болгарской команды. 3:0 - по сумме двух встреч.
*** 21:41
Попытки «Сабаха» забить хотя бы один мяч пока безуспешны.
Ну а на Кипре счет уже 3:0 в пользу «Омонии». Забил Эвандро.
*** 21:26
«Сабах» пока не может забить, а «Араз-Нахчыван» пропустил второй мяч.
Стеван Йоветич сделал счет 2:0. В этой паре давно все ясно.
*** 21:11
В матче «Сабах» - «Левски» идет второй тайм.
Пока со счетом 1:0 ведет «Левски».
А в Никосии стартовал матч «Омония» - «Араз-Нахчыван».
На 9-й минуте киприоты открыли счет. Отличился Уилли Семедо.
*** 20:47
После первого тайма «Сабах» проигрывает со счетом 0:1.
Бакинская команда неплохо выглядела в первой половине тайма, но во второй лучше выглядели гости, сумевшие открыть счет.
*** 20:42
На 40-й минуте «Левски» выходит вперед.
Радослав Кирилов отправил мяч в ворота «Сабаха». 1:0 в пользу гостей и 2:0 по сумме двух игр.
*** 20:02
Матч «Сабах» - «Левски» начался.
Стартовые составы
«Сабах»: Стас Покатилов, Стив Сольвет, Игор Ногейра, Аким Зедадка, Рахман Дашдамиров, Зинедин Ульд-Халед, Иван Лепиница, Боян Летич, Джесси Секидика, Джой-Лэнс Миккельс, Павол Шафранко.
«Левски»: Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алдаир Невеш, Майкон, Эвертон Бала, Асен Митков, Гашпер Трдин, Марин Петков, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов.
*** 15:01
Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Сабах» и «Араз-Нахчыван» проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.
«Сабах» в Масазыре на «Банк Республика Арене» в 20:00 выйдет на встречу против болгарского «Левски». В первой игре клуб из Софии вырвал победу на последней добавленной минуте и выиграл со счетом 1:0.
Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Украины во главе с Мыколой Балакиным.
Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии «Вадуц» (Лихтенштейн) - АЗ (Нидерланды). В первой игре АЗ дома победил со счетом 3:0.
А в 21:00 по бакинскому времени в Никосии начнется матч «Омония» - «Араз-Нахчыван». В этой паре по большому счету все ясно: в первой игре киприоты выиграли со счетом 4:0.
Судить игру будет датчанин Якоб Келет и его бригада.
Победитель пары «Араз-Нахчыван» - «Омония» в раунде плей-офф сыграет с проигравшим в паре 3-го раунда Лиги Европы «Вольфсбергер» (Австрия) - ПАОК (Греция). В Греции команды сыграли вничью 0:0.
Напомним, «Араз-Нахчыван» во 2-м квалификационном раунде сенсационно прошел греческий «Арис» (2:1, 2:2). «Сабах» стартовал в Лиге Европы, где вылетел в 1-м раунде от словенской «Целе» (2:3, 3:3). Далее во 2-м раунде Лиги конференций команда Вальдаса Дамбраускаса легко одолела молдавский «Петрокуб» - 2:0, 4:1.