Лига конференций: «Сабах» и «Араз-Нахчыван» прощаются с еврокубками

Матч «Сабах» - «Левски» завершился. Со счетом 2:0 выиграли гости. Они идут дальше. «Левски» по сумме двух матчей был сильнее не только по счету, но и по игре. Заслуженный успех куда более опытного клуба из Софии. В Никосии счет уже 4:0 в пользу «Омонии». Эвандро сделал дубль. *** 21:49 На 87-й минуте «Левски» ставит точку в этом противостоянии. Вышедший на замену Мазире Сула переправил мяч в ворота «Сабаха». 2:0 в пользу болгарской команды. 3:0 - по сумме двух встреч.

*** 21:41 Попытки «Сабаха» забить хотя бы один мяч пока безуспешны. Ну а на Кипре счет уже 3:0 в пользу «Омонии». Забил Эвандро.

*** 21:26 «Сабах» пока не может забить, а «Араз-Нахчыван» пропустил второй мяч. Стеван Йоветич сделал счет 2:0. В этой паре давно все ясно. *** 21:11 В матче «Сабах» - «Левски» идет второй тайм. Пока со счетом 1:0 ведет «Левски». А в Никосии стартовал матч «Омония» - «Араз-Нахчыван». На 9-й минуте киприоты открыли счет. Отличился Уилли Семедо.

*** 20:47 После первого тайма «Сабах» проигрывает со счетом 0:1. Бакинская команда неплохо выглядела в первой половине тайма, но во второй лучше выглядели гости, сумевшие открыть счет. *** 20:42 На 40-й минуте «Левски» выходит вперед. Радослав Кирилов отправил мяч в ворота «Сабаха». 1:0 в пользу гостей и 2:0 по сумме двух игр.

*** 20:02 Матч «Сабах» - «Левски» начался. Стартовые составы «Сабах»: Стас Покатилов, Стив Сольвет, Игор Ногейра, Аким Зедадка, Рахман Дашдамиров, Зинедин Ульд-Халед, Иван Лепиница, Боян Летич, Джесси Секидика, Джой-Лэнс Миккельс, Павол Шафранко. «Левски»: Светослав Вуцов, Кристиан Димитров, Кристиан Макун, Алдаир Невеш, Майкон, Эвертон Бала, Асен Митков, Гашпер Трдин, Марин Петков, Радослав Кирилов, Борислав Рупанов. *** 15:01 Сегодня азербайджанские футбольные клубы «Сабах» и «Араз-Нахчыван» проведут ответные матчи 3-го квалификационного раунда Лиги конференций.

«Сабах» в Масазыре на «Банк Республика Арене» в 20:00 выйдет на встречу против болгарского «Левски». В первой игре клуб из Софии вырвал победу на последней добавленной минуте и выиграл со счетом 1:0. Судить сегодняшнюю игру будет бригада арбитров из Украины во главе с Мыколой Балакиным. Победитель этой пары в раунде плей-офф сыграет с сильнейшим в противостоянии «Вадуц» (Лихтенштейн) - АЗ (Нидерланды). В первой игре АЗ дома победил со счетом 3:0. А в 21:00 по бакинскому времени в Никосии начнется матч «Омония» - «Араз-Нахчыван». В этой паре по большому счету все ясно: в первой игре киприоты выиграли со счетом 4:0.