Зеленский об освобождении защитников Мариуполя

Киев и Москва провели очередной обмен пленными – 84 украинских военнослужащих вернулись домой, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
«Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен – 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов», – написал Зеленский в соцсетях.
По его словам, в числе вернувшихся из плена есть участники обороны Мариуполя. Он поблагодарил всех, кто продолжает помогать Украине освобождать пленных, в том числе ОАЭ, которая выступила посредником между сторонами.
Украинский лидер также сообщил, что обмены пленными будут продолжаться.
Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 23 июля 2025 года в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в июне.
*** 15:41
Россия вернула из Украины 84 своих военнослужащих, в обмен передав такое же количество солдат ВСУ.
Как сообщили в Минобороны РФ, в настоящее время российские военные находятся на территории Беларуси, где им оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь. В дальнейшем они будут доставлены в Россию для лечения и реабилитации в медицинских учреждениях ведомства.
В министерстве отметили, что при возвращении российских военнослужащих из плена посреднические усилия гуманитарного характера оказали Объединенные Арабские Эмираты.