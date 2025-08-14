Зеленский об освобождении защитников Мариуполя

«Возвращаем украинцев домой, в Украину. Новый обмен – 84 человека. Это и военные, и гражданские. Почти всем из них нужна медицинская помощь, значительная реабилитация. Среди освобожденных сегодня гражданских есть и те, кто удерживался россиянами еще с 2014, 2016 и 2017 годов», – написал Зеленский в соцсетях.

По его словам, в числе вернувшихся из плена есть участники обороны Мариуполя. Он поблагодарил всех, кто продолжает помогать Украине освобождать пленных, в том числе ОАЭ, которая выступила посредником между сторонами.

Украинский лидер также сообщил, что обмены пленными будут продолжаться.

Предыдущий обмен между Украиной и Россией состоялся 23 июля 2025 года в рамках договоренностей, достигнутых в Стамбуле в июне.