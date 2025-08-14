USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Варламову дали 8 лет колонии

15:52 1403

Гособвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для российского блогера Ильи Варламова. Его обвиняют в «уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также распространении фейков о Вооруженных силах РФ».

Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В мае 2024-го на него составили протокол о «дискредитации российской армии, а в ноябре — возбудили уголовное дело за нарушение правил иноагентской маркировки».

Прокурор в ходе прения сторон запросил наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для блогера Ильи Варламова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Блогера заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинение Варламову 1 июля, суд был назначен на 18-е. Однако позже стало известно, что рассмотрение дела по существу отложили.

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 728
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 906
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6132
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5198
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 860
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 822
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1040
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1949
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2620
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3444
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5875

