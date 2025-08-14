Варламову дали 8 лет колонии

Гособвинение запросило наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для российского блогера Ильи Варламова. Его обвиняют в «уклонении от исполнения обязанностей иноагента, а также распространении фейков о Вооруженных силах РФ».

Блогер был признан иноагентом в марте 2023 года. В мае 2024-го на него составили протокол о «дискредитации российской армии, а в ноябре — возбудили уголовное дело за нарушение правил иноагентской маркировки».

Прокурор в ходе прения сторон запросил наказание в виде восьми лет лишения свободы, а также штраф в размере 99 млн руб. для блогера Ильи Варламова. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Мещанский суд Москвы.

Блогера заочно обвиняют в уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ), а также публичном распространении под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об использовании ВС РФ по мотивам политической ненависти (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ).

Прокуратура утвердила обвинение Варламову 1 июля, суд был назначен на 18-е. Однако позже стало известно, что рассмотрение дела по существу отложили.