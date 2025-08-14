USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Kapital Bank удостоен наград Stevie Awards в пяти номинациях

15:54 243

Первый банк страны - Kapital Bank - получил награды в пяти категориях в рамках международной программы Stevie Awards, одной из самых престижных бизнес-премий, которую часто называют «Оскаром делового мира».

Премия Stevie Awards, проводимая с 2002 года, является одной из крупнейших международных бизнес-программ с наибольшим количеством участников. В 2025 году в рамках International Business Awards поступило более 3 800 заявок из 78 стран, а сотни международных проектов соревновались в 22 основных и 661 подкатегории.

Kapital Bank, участвующий в программе с проектами по внедрению инновационных технологий и ориентированных на клиента процессов, был удостоен золотой награды Gold Stevie Winner в номинации «Потребительские услуги». Кроме того, банк получил серебряные награды Silver Stevie Winner в номинациях «Лидирующая компания года в сфере потребительских услуг», «Департамент клиентского сервиса года», «Решения в области клиентского обслуживания» и «Достижения в удовлетворенности клиентов».

Руководитель Операционного офиса Kapital Bank Махаммад Ибрагимов поделился своим мнением: «Для нас в Kapital Bank приоритетом является завоевание доверия клиентов и предоставление им услуг высочайшего качества. Престижная награда, такая как Stevie Awards, является подтверждением профессионализма нашей команды, ее преданности делу и ориентации на удовлетворенность клиентов. Мы всегда стремимся отвечать на потребности наших клиентов с помощью инновационных подходов. Подобные международные успехи подтверждают, что наши усилия направлены в правильное русло. Уверен, что эти награды укрепят наше лидерство в сфере клиентского сервиса и вдохновят команду на еще большие достижения».

Kapital Bank – первый банк страны, входит в состав PASHA Holding и обладает крупнейшей сетью обслуживания в Азербайджане: 121 филиал и 52 отделения по всей стране. Более подробную информацию о продуктах и услугах банка можно получить на сайте https://kapitalbank.az, страницах банка в социальных сетях, а также позвонив в центр обслуживания клиентов по номеру 196. Для оформления заявки на потребительский кредит: https://kbl.az/prgtk. Для заказа карты Birbank: https://kbl.az/prcrc.

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 732
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 909
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6133
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5201
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 861
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 823
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1041
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1952
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2621
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3445
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5877

ЭТО ВАЖНО

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 732
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 909
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6133
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5201
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 861
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 823
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1041
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1952
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2621
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3445
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5877
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться