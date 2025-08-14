Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля

Об этом сообщил адвокат главы турецкого государства Хусейн Айдын в соцсети X.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился в суд с иском к председателю Республиканской народной партии (РНП) Озгюру Озелю, потребовав возместить моральный ущерб в размере 1 миллиона турецких лир (около $24 500).

Иск подан в Гражданский суд первой инстанции Анкары.

По его словам, поводом стали «ненадлежащие высказывания и необоснованные обвинения» Озеля в адрес президента, прозвучавшие 13 августа 2025 года на митинге в стамбульском районе Байрампаша, а также в заявлении для прессы, сделанном в тот же день.

Кроме того, в Генеральную прокуратуру Анкары направлено уголовное заявление по факту оскорбления президента.