Зеленский раскрыл сумму военной помощи НАТО

Украина привлекла $1,5 млрд на поставки вооружений в рамках новой инициативы НАТО и партнеров Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На сегодня Нидерланды внесли $500 млн, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг $500 млн, а вчера Германия добавила еще $500 млн. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг», – отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с другими.

«Каждый вклад в рамках PURL – это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины», – поблагодарил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте 14 июля объявили о запуске нового механизма поддержки Украины в сфере обороны. Согласно плану, европейские члены альянса будут закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Инициатива получила название PURL — «Список приоритетных потребностей Украины».