Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Зеленский раскрыл сумму военной помощи НАТО

15:59 785

Украина привлекла $1,5 млрд на поставки вооружений в рамках новой инициативы НАТО и партнеров Prioritised Ukraine Requirements List (PURL), сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

«На сегодня Нидерланды внесли $500 млн, совместный вклад Дании, Норвегии и Швеции достиг $500 млн, а вчера Германия добавила еще $500 млн. Это действительно весомое усиление, и я благодарен Германии за этот важный шаг», – отметил Зеленский.

Украинский лидер подчеркнул, что в настоящее время ведутся переговоры с другими.

«Каждый вклад в рамках PURL – это прямые инвестиции в нашу способность защищать жизни наших людей и приближать достойный мир. Спасибо всем нашим союзникам за поддержку Украины», – поблагодарил Зеленский.

Президент США Дональд Трамп и генсек НАТО Марк Рютте 14 июля объявили о запуске нового механизма поддержки Украины в сфере обороны. Согласно плану, европейские члены альянса будут закупать американское оружие и передавать его украинской стороне. Инициатива получила название PURL — «Список приоритетных потребностей Украины».

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 736
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 912
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6135
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5203
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 862
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 825
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1042
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1953
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2621
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3445
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5878

