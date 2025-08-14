USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Куда девать палестинцев?

16:03 864

Израиль проводит переговоры сразу с несколькими странами - Эфиопией, Ливией, Индонезией и Южным Суданом - о возможности приема палестинцев, которые покинут сектор Газа, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«В обмен на прием части из более чем 2 млн жителей Газы эти страны рассчитывают получить значительную финансовую и международную компенсацию», - отмечает CNN.

По информации телеканала, также консультации проходят с непризнанным международным сообществом Сомалилендом.

Между тем накануне власти Южного Судана опровергли сообщения агентства Associated Press (AP) о переговорах по переселению палестинцев в эту страну, назвав эти сведения «безосновательными» и «не отражающими официальную позицию». Ранее в этом году власти Сомалиленда также опровергали данные о таких консультациях.

На прошлой неделе Индонезия заявила о готовности принять 2 тыс. палестинцев из Газы для лечения с обязательным возвращением в Газу после выздоровления, напоминает телеканал.

CNN отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что Израиль ведет переговоры с несколькими странами по поводу переселения палестинцев, но конкретные страны не назвал. В интервью израильскому порталу i24 он заявил, что план не представляет собой «вытеснение» палестинцев, а просто «позволит им уехать».

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 740
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 919
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6136
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5205
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 865
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 827
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1044
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1953
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2622
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3446
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5878

ЭТО ВАЖНО

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 740
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 919
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6136
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5205
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 865
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 827
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1044
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1953
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2622
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3446
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться