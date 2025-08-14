Куда девать палестинцев?

Израиль проводит переговоры сразу с несколькими странами - Эфиопией, Ливией, Индонезией и Южным Суданом - о возможности приема палестинцев, которые покинут сектор Газа, сообщил в четверг телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника.

«В обмен на прием части из более чем 2 млн жителей Газы эти страны рассчитывают получить значительную финансовую и международную компенсацию», - отмечает CNN.

По информации телеканала, также консультации проходят с непризнанным международным сообществом Сомалилендом.

Между тем накануне власти Южного Судана опровергли сообщения агентства Associated Press (AP) о переговорах по переселению палестинцев в эту страну, назвав эти сведения «безосновательными» и «не отражающими официальную позицию». Ранее в этом году власти Сомалиленда также опровергали данные о таких консультациях.

На прошлой неделе Индонезия заявила о готовности принять 2 тыс. палестинцев из Газы для лечения с обязательным возвращением в Газу после выздоровления, напоминает телеканал.

CNN отмечает, что ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что Израиль ведет переговоры с несколькими странами по поводу переселения палестинцев, но конкретные страны не назвал. В интервью израильскому порталу i24 он заявил, что план не представляет собой «вытеснение» палестинцев, а просто «позволит им уехать».