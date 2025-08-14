О чем договорились Зеленский и Стармер?

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которой стороны обсудили гарантии безопасности, инвестиции в производство дронов и перспективы усиления военной поддержки.

По его словам, накануне шли консультации в широком формате с участием всех партнеров, а сегодня с британским премьером состоялся отдельный разговор. Среди ключевых тем — ожидания от предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, а также возможные сценарии ее итогов.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. Зеленский подчеркнул, что действенные гарантии могут стать основой устойчивого мира, если США удастся убедить Россию прекратить боевые действия и перейти к содержательным переговорам.

«Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности», — заявил президент.

Кроме того, стороны обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства. По словам Зеленского, речь шла о поставках вооружений, в том числе в рамках программы PURL, к которой он пригласил Великобританию присоединиться. Также обсуждалось столетнее соглашение между Киевом и Лондоном, которое Украина намерена ратифицировать уже в августе, а затем провести расширенную встречу в формате «Украина — Британия».

Особый акцент сделали на инвестициях в производство беспилотников. Зеленский подчеркнул, что украинская оборонная промышленность обладает значительным потенциалом увеличения объемов выпуска дронов, однако для этого требуется срочное финансирование.

«Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне», — подытожил президент.