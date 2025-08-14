USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Новость дня
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

О чем договорились Зеленский и Стармер?

16:19 507

Президент Украины Владимир Зеленский провел двустороннюю встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, в ходе которой стороны обсудили гарантии безопасности, инвестиции в производство дронов и перспективы усиления военной поддержки.

«Хорошая, полезная встреча с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Продолжаем координировать наши позиции», — отметил украинский лидер.

По его словам, накануне шли консультации в широком формате с участием всех партнеров, а сегодня с британским премьером состоялся отдельный разговор. Среди ключевых тем — ожидания от предстоящей встречи российского президента Владимира Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске, а также возможные сценарии ее итогов.

Отдельное внимание уделили вопросам безопасности. Зеленский подчеркнул, что действенные гарантии могут стать основой устойчивого мира, если США удастся убедить Россию прекратить боевые действия и перейти к содержательным переговорам.

«Важно, чтобы мы смогли все вместе в рамках коалиции желающих достичь действенных форматов работы по безопасности», — заявил президент.

Кроме того, стороны обсудили продолжение программ поддержки украинской армии и оборонного производства. По словам Зеленского, речь шла о поставках вооружений, в том числе в рамках программы PURL, к которой он пригласил Великобританию присоединиться. Также обсуждалось столетнее соглашение между Киевом и Лондоном, которое Украина намерена ратифицировать уже в августе, а затем провести расширенную встречу в формате «Украина — Британия».

Особый акцент сделали на инвестициях в производство беспилотников. Зеленский подчеркнул, что украинская оборонная промышленность обладает значительным потенциалом увеличения объемов выпуска дронов, однако для этого требуется срочное финансирование.

«Именно дроны играют решающую роль на передовой. Украинские возможности их производить чрезвычайные. Инвестиции в такое производство действительно способны повлиять на ситуацию на стратегическом уровне», — подытожил президент.

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 742
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 921
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6139
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5207
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 866
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 827
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1046
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1953
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2622
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3446
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5878

ЭТО ВАЖНО

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 742
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 921
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6139
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5207
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 866
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 827
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1046
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1953
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2622
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3446
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5878
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться