Украина готовится передать США два нефтегазовых участка

Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, это делается в рамках американо-украинского соглашения о создании инвестиционного фонда восстановления.

Правительство Украины перезапустит конкурсы на разработку Межигорского и Свичанского участков в Львовской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

Условия обновлены с правом партнера из США выкупать продукцию и гарантией отсутствия более выгодных предложений для других участников. Объем запасов не раскрывается. Ранее «Укргаздобыча» предлагала заключить соглашение о разделе продукции на 50 лет.

Минэкономики и Госгеонедра проведут аудит всех недропользователей на стратегических месторождениях, чтобы вернуть неразрабатываемые объекты на аукцион.