Президента Финляндии назвали неофициальным советником Трампа

Президент Финляндии Александр Стубб стал одним из неформальных советников президента США Дональда Трампа по вопросам России и Украины после их неожиданного сближения на фоне совместной игры в гольф.

Как пишет The Wall Street Journal, Трамп был впечатлен игрой Стубба, после чего между ними установились регулярные контакты.

По данным издания, американский политик чаще прислушивается к мнению европейцев, если оно исходит от лидера небольшой страны. Стубб сумел занять уникальную нишу, став посредником между Трампом и президентом Украины Владимиром Зеленским, особенно после напряженной встречи последнего с американским лидером в Овальном кабинете.

«Я могу донести до Трампа, что думают европейцы или Владимир Зеленский, а затем передать моим европейским коллегам, что думает Трамп», — рассказал Стубб.

Известно, оба лидера общаются даже в нерабочее время — созваниваются и переписываются напрямую. В дипломатических кругах Финляндии в Вашингтоне даже шутят, что теперь они не информируют президента о событиях в США, а наоборот, получают от него подробности напрямую.