Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами

В результате подписанных в США документов для Армении открываются дороги, которые проходят через Азербайджан, поскольку снятие блокады – это двусторонний процесс. Об этом в беседе с журналистами 14 августа заявил министр территориального управления и инфраструктур Армении Давид Худатян.

При этом он добавил, что на данный момент эти дороги еще не открыты, поэтому передвижение по ним для граждан Армении недоступно. «Но мы ускоренными темпами движемся к их доступности для всех граждан Армении», - заявил чиновник.

Худатян заверил, что Армения в результате подписанных в США документов получает разблокированные дороги при сохранении ее территориальной целостности, суверенитета и независимости, назвав это очень важным фактором развития армянского государства.

Он пояснил, что не обеспокоен тем, что процесс может нести односторонний характер. Министр выразил уверенность, что в документе четко определен принцип взаимности, что исключает подобные опасения. «Гарантией соблюдения принципов территориальной целостности, суверенитета, юрисдикции и взаимности являются подписанные документы», - сказал чиновник.

На прямой вопрос, «будет ли армянский пограничник проверять азербайджанца, направляющегося через территорию Армении в Нахчыван», Худатян отметил, что «все, что было целесообразно, на данном этапе уже было озвучено». Заявив, что ему сейчас нечего добавить, министр сообщил, что в ближайшее время - с запуском рабочих процессов - при необходимости правительство предоставит больше информации.

На вопрос, в каком формате будет осуществляться контроль, не раскрывая деталей, Худатян рассказал, что вскоре будут сформированы Арменией и Азербайджаном совместные рабочие группы, которые займутся технической реализацией программы и, как следствие, предоставят соответствующую информацию.

При этом он заверил, что все процессы будут происходить в рамках суверенитета, юрисдикции и территориальной целостности Армении и с обеспечением принципа взаимности.

В ходе трехсторонней встречи лидеров Азербайджана, Армении и США в Вашингтоне была подписана совместная декларация.

Данный документ предусматривает в том числе запуск коммуникационной программы «Маршрут Трампа для международного мира и процветания» (TRIPP) на территории Республики Армения.

«Мы подтвердили важность открытия коммуникаций между двумя странами для внутренних, двусторонних и международных перевозок, основанных на уважении суверенитета, территориальной целостности и юрисдикции государств, в целях содействия миру, стабильности и процветанию в регионе и его окрестностях. Эти усилия будут включать беспрепятственное сообщение между основной частью Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой через территорию Республики Армения с взаимной выгодой от международных и внутренних сообщений для Республики Армения», - говорится в декларации.