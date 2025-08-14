Десятки полицейских пострадали при беспорядках в Сербии

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

Около 27 сотрудников полиции и более 80 гражданских лиц пострадали в результате ночных нападений участников акций протеста на помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии.

«Минувшей ночью в Сербии в ряде мест произошли нападения участников блокад на помещения Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях и на офисы Социалистической партии Сербии. Атакам подверглись и те граждане, которые не поддерживают протестующих и являются сторонниками СПП, массово собравшиеся у своих местных отделений», — заявил Дачич.

По его словам, наибольшее число пострадавших — это граждане, получившие травмы от участников блокад.

«В результате ночных нападений на полицию были ранены 27 сотрудников, повреждено 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. По данным МВД, от действий протестующих пострадали более 70–80 человек. Задержаны 47 человек, составлено 47 административных и 5 уголовных протоколов», — добавил он.