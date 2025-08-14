USD 1.7000
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Десятки полицейских пострадали при беспорядках в Сербии

16:39 259

Около 27 сотрудников полиции и более 80 гражданских лиц пострадали в результате ночных нападений участников акций протеста на помещения правящей Сербской прогрессивной партии (СПП) и Социалистической партии Сербии.

Об этом сообщил министр внутренних дел республики Ивица Дачич.

«Минувшей ночью в Сербии в ряде мест произошли нападения участников блокад на помещения Сербской прогрессивной партии, а в нескольких случаях и на офисы Социалистической партии Сербии. Атакам подверглись и те граждане, которые не поддерживают протестующих и являются сторонниками СПП, массово собравшиеся у своих местных отделений», — заявил Дачич.

По его словам, наибольшее число пострадавших — это граждане, получившие травмы от участников блокад.

«В результате ночных нападений на полицию были ранены 27 сотрудников, повреждено 5 служебных автомобилей и 22 единицы оборудования. По данным МВД, от действий протестующих пострадали более 70–80 человек. Задержаны 47 человек, составлено 47 административных и 5 уголовных протоколов», — добавил он.

Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 747
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
Профессия врача в Азербайджане только для богатых?
16:42 931
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... видео; обновлено 14:14
14:14 6145
Рост цен на мясо уже не остановить…
Рост цен на мясо уже не остановить… поговорим о наших проблемах; все еще актуально
11:21 5209
Куда девать палестинцев?
Куда девать палестинцев?
16:03 869
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
Эрдоган подал иск на Озгюра Озеля
15:58 830
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
Утверждена эмблема Госслужбы специальной связи и информационной безопасности
15:31 1050
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
Сбежавший с «Годжой» зэк этапирован в Гобустанскую тюрьму
15:32 1958
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны
Путин о роли США в урегулировании российско-украинской войны обновлено 15:10
15:10 2624
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
13:03 3447
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России
Генштаб ВСУ об ударе по крупнейшему НПЗ России обновлено 13:26
13:26 5881

