Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана
Топорно-тотальная пропаганда ГРУ против Казахстана и Азербайджана

Профессия врача в Азербайджане только для богатых?

16:42 931

В новом учебном году во многих университетах, в том числе в Азербайджанском медицинском университете, годовая плата за обучение по специальности «Медицина» увеличена до 6,5 тыс. манатов.

В прошлом году обучение на эту специальность стоило 4,5 тыс. манатов в год. Также повышена стоимость обучения по специальности «Стоматология».

Как сообщила haqqin.az пресс-секретарь университета Гюнель Асланова, согласно решению Кабинета Министров, расходы на обучение в вузах выросли: по специальности «Медицина» — до 6500 манатов, «Стоматология» — до 6000 манатов, «Фармация», «Физиотерапия», «Общественное здравоохранение» и «Сестринское дело» — до 5000 манатов.

Количество бюджетных мест по специальности «Медицина» не изменилось — как и в прошлом году, для желающих стать врачами выделено 520 мест.

