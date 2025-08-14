Кровавый июль: самый смертоносный месяц войны за три года

Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ) зафиксировала в июле 2025 года рекордное за три года число жертв среди гражданского населения в результате российских ударов. Согласно отчету миссии, за месяц погибли 286 мирных жителей, еще 1 388 получили ранения. Эти показатели стали самыми высокими с мая 2022 года и превысили июньскую статистику.

Случаи гибели и ранений мирных жителей отмечены в 18 из 24 областей Украниы. В целом за первые семь месяцев 2025 года число жертв превысило показатели аналогичного периода 2024 года на 48%.

По данным ООН, почти 40% погибших и пострадавших в июле стали жертвами оружия дальнего радиуса действия — ракет и барражирующих боеприпасов (89 погибших, 572 раненых). На втором месте по числу жертв — удары беспилотников ближнего радиуса действия: 64 погибших и 337 раненых (24% общего числа). От российских авиабомб за месяц погибли 67 человек, еще 209 получили ранения. Для сравнения, в июне жертвами авиабомб стали 34 погибших и 80 раненых.

Глава ММПЧУ Даниэль Белль отметила, что число жертв среди гражданских растет второй месяц: «Только за первые три месяца после начала полномасштабного вторжения погибших и раненых было больше, чем за последний месяц».

Рост числа жертв, по оценке миссии, связан с активизацией боевых действий вдоль линии фронта на подконтрольных Украине территориях и попытками российских войск захватить новые рубежи.

С начала полномасштабного вторжения ММПЧУ задокументировала гибель как минимум 13 883 гражданских лиц, в том числе 726 детей. Ранения получили 35 548 человек, среди них 2 234 ребенка.

По информации британского Минобороны, в июле Россия запустила по Украине около 6 200 беспилотников — это рекордный месячный показатель, превысивший июньский результат (около 5 600 дронов).