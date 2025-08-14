Нефтяная война с ОПЕК+: американские сланцевики сворачивают бурение

Американские производители сланцевой нефти сворачивают бурение и урезают расходы на фоне падения цен, вызванного действиями ОПЕК+, что, по мнению экспертов, грозит резким снижением добычи в США. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что число бригад, занятых на сланцевых месторождениях — важный индикатор активности в секторе, — на прошлой неделе опустилось до минимального уровня за четыре года, а совокупные инвестиционные планы 20 крупнейших компаний, включая ExxonMobil и Chevron, уменьшились на $1,8 млрд за последние два квартала.

Представители отрасли заявляют о начале новой ценовой войны с Саудовской Аравией, Россией и другими членами ОПЕК+, в то время как президент США Дональд Трамп оказывает давление на них, требуя увеличить нефтедобычу.

«Власти не понимают, что мы перешли от ситуации «бури, детка, бури» к «жди, детка, жди». Мы не собираемся вводить в действие новые буровые установки, пока цены не вернутся назад и не стабилизируются на уровне $75 за баррель», – сказал изданию главный исполнительный директор Latigo Petroleum Кирк Эдвардс, добавив, что осенью этого года и в 2026-м нефтедобыча в США упадет.

Бывший глава Pioneer Natural Resources до ее слияния с ExxonMobil Corp. Скотт Шеффилд считает, что самым эффективным способом для ОПЕК восстановить рыночную долю станет удержание цен на нефть в районе $60 на протяжении нескольких лет. Он полагает, что такой ценовой уровень сократит инвестиции в сланцевую добычу в США, Канаде и Бразилии, а замедлит разведывательные работы по всему миру и приведет к консолидации в секторе.

С начала апреля нефть подешевела почти на 13%, а сентябрьские фьючерсы на WTI в четверг торговались на уровне $63 за баррель. По данным Федерального резервного банка Далласа, для рентабельности сланцевой добычи необходима цена не ниже $65. Минэнерго США через Управление энергетической информации (EIA) прогнозирует сокращение нефтедобычи в стране в следующем году и ожидает, что средняя цена WTI в 2026 году снизится до $47,77 за баррель – почти на $20 меньше безубыточного уровня для сланцевых компаний.

Ранее восемь стран ОПЕК+ – Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман – согласились увеличить квоты на добычу нефти на 547 тыс. баррелей в сутки по сравнению с августовским уровнем. Решение было принято на встрече 3 августа и фактически означает опережающее выполнение четырех этапов ежемесячного прироста, предусмотренного прежним планом. С апреля эти страны ускоренно наращивают производство сверх графика, утвержденного в декабре 2024 года.