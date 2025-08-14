USD 1.7000
EUR 1.9894
RUB 2.1364
Подписаться на уведомления
Гибридная война России против Азербайджана
Новость дня
Гибридная война России против Азербайджана

Внешний долг России резко вырос

17:19 1628

В первом полугодии 2025 года внешний долг России резко вырос. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По состоянию на 1 июля внешний долг РФ составил $323 млрд, что на 11,1% (или на $32,2 млрд) выше показателя на начало 2025 года.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», - отметили в ЦБ.

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 535
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 563
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7508
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5303
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4038
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1730
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4415
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 872
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5096
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5276
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2587

ЭТО ВАЖНО

МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
МИД Армении: Встретимся либо в Баку, либо в Ереване
19:31 535
Первая зэк-леди
Первая зэк-леди наше поле зрения
19:32 563
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных...
Мощные взрывы в центре Белгорода: летают беспилотники, собрали военных... все еще актуально
14:14 7508
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет
Трамп неуверен: возможно, прекращения огня в Украине не будет обновлено 18:55
18:55 5303
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе
Экс-послы США в Баку призвали администрацию Трампа к активным действиям в регионе все еще актуально
13:03 4038
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников
В Азербайджане создается институт частных исполнительных чиновников официоз
18:04 1730
Китай сломил Трампа без боя
Китай сломил Трампа без боя наша аналитика, все еще актуально
12:09 4415
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
В Кремле признали сложности переговоров по Украине: «Субстанция очень сложная...»
18:34 872
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
Армяне смогут пользоваться азербайджанскими дорогами
16:34 5096
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров
Минсельхоз бездействует: и помидоры подвели азербайджанских фермеров поговорим о наших проблемах
11:34 5276
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
Трамп на все готов, чтобы спасти Россию
16:53 2587
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться