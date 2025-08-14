В первом полугодии 2025 года внешний долг России резко вырос. Об этом сообщает пресс-служба Центрального банка РФ.

По состоянию на 1 июля внешний долг РФ составил $323 млрд, что на 11,1% (или на $32,2 млрд) выше показателя на начало 2025 года.

«По оценке Банка России, внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 июля 2025 года составил 323,0 млрд долларов США, увеличившись с начала 2025 года на 32,2 млрд долларов США, или на 11,1%. Динамика показателя определялась в основном положительной переоценкой обязательств в результате укрепления рубля, а также привлечением долгового финансирования», - отметили в ЦБ.