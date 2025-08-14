Трамп хочет заехать в Израиль по дороге в Лондон

Президент США Дональд Трамп может посетить Израиль перед своим запланированным визитом в Великобританию в середине сентября, сообщают американские и израильские чиновники портала Ynet.

«Визит Трампа зависит от развития переговоров о прекращении огня и завершении войны [в секторе Газа]», – приводит портал слова представителя администрации Белого дома.

Израильский чиновник подтвердил Ynet, что «существуют предварительные планы визита президента США», однако отметил, что «пока нет ничего конкретного».

По приглашению короля Карла III президент США планирует провести два дня в Великобритании. В Белом доме отметили, что возможность визита Трампа в Израиль перед этим визитом «активно рассматривается», но окончательное решение зависит от прогресса переговоров по обмену пленными и окончания боевых действий в секторе Газа. Предполагается, что Трамп хочет приурочить поездку к заметному внешнеполитическому достижению.

С начала второго срока Трамп уже побывал в регионе, посетив только страны Персидского залива — Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, а Израиль в этот визит не входил, что, по мнению источников, увеличивает шансы на его предстоящую поездку туда.