Россияне вылетели на Аляску в «кокаиновом» самолете

Гибридная война России против Азербайджана
17:41

Самолет Ил-96 спецлетотряда «Россия» с бортовым номером RA-96023, фигурировавший в «кокаиновом деле», вылетел из Москвы в Анкоридж, где 15 августа состоится встреча президента РФ Владимира Путина с главой США Дональдом Трампом.

По данным мониторингового сервиса Flightradar24, Ил-96 вылетел из московского аэропорта Внуково около 8 утра 14 августа. Вскоре он прибудет в крупнейший город Аляски. Кто находится на борту Ил-96, неизвестно. ТАСС предполагает, что на нем летит «одна из передовых групп», которая занимается подготовкой встречи Путина и Трампа.

Самолеты отряда «Россия» занимаются перевозкой чиновников и первых лиц государства. Лайнером Ил-96 с номером RA-96023 пользовался Николай Патрушев, когда возглавлял российский Совет безопасности (сейчас он глава Службы внешней разведки). В 2024 году этот самолет летал в США. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что борт использовался для ротации российских дипломатов. В 2018-м на этом же Ил-96 высланные Великобританией российские дипломаты и их семьи возвращались в Москву.

Ил-96 с номером RA-96023 также фигурировал в материалах операции против наркоторговцев, которые спрятали в здании российского посольства в Буэнос-Айресе чемоданы с кокаином. Фото и видео с этим самолетом публиковали власти Аргентины. Чемоданы, где кокаин заменили на муку, доставили из Аргентины в Москву именно на этом Ил-96 в декабре 2017-го.

19:31
19:32
14:14
18:55
13:03
18:04
12:09
18:34
16:34
11:34
16:53

